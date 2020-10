Holaluz lanza su financiera y exprime su 'revolución de los tejados' solares

Holaluz ha decidido ir un paso más allá y al 'súmate a la luz justa' ha añadido su revolución verde para crear un mundo mucho más sostenible. Para ello, la compañía eléctrica de origen 100% renovable ha ampliado sus filiales y ha creado una sociedad financiera que tiene el objetivo de conceder créditos para la instalación de placas solares que produzcan electricidad para consumo propio en los hogares, según señala su objeto social. Esta empresa ha sido bautizada como Holaluz Rooftop Revolution SL y comenzó su actividad el pasado 9 de octubre.

La compañía, según el Registro Mercantil, concederá préstamos y llevará a cabo operaciones crediticias (incluyendo crédito al consumo) para el desarrollo del negocio de autoconsumo y la generación distribuida de energía. Así, además, 'mata dos pájaros de un tiro' puesto que podrán comprar la energía sobrante con su filial, Holaluz Cloud, que paga "el mejor precio del mercado", según señala la propia compañía.

La empresa presidida por Carlota Pi exprime 'la revolución de los tejados', como la propia energética bautizó, que tiene como objetivo transformar cada metro cuadrado de tejado en energía renovable para todo el mundo. ¿El motivo? Son espacios infrautilizados que disfrutan de los rayos del sol durante horas. De hecho, ofrece dos vías: la instalación de placas solares sin coste y con un ahorro fijo o la posibilidad de que se realice una inversión inicial por el coste de la instalación y que después te compren el excedente.

La creación de la filial Holaluz Rooftop Revolution SL ha sido hace pocas semanas y, según señalan a La Información, aglutinará el negocio de generación distribuida de 'la revolución de los tejados' de los pequeños productores domésticos, lo que les permitirá facturar a los clientes desde dicha sociedad ya que, actualmente, gestionan más de 2.500 instalaciones. No obstante, la propia compañía destaca que la financiación no consistirá en créditos, como consta en el Registro Mercantil, sino que será una "solución innovadora en nuestro país" que dará a conocer en los próximos meses ya que la propia compañía no puede asumir el elevado coste que supondrá alcanzar las 50.000 instalaciones fotovoltaicas previstas para 2023.

El precio de los paneles solares, para los que no se sumen a esta 'revolución', va desde los 4.100 euros más IVA y se puede pagar tanto al contado como financiado. Entre las ventajas de instalar placas solares, Holaluz destaca el ahorro desde el primer día (el consumo de la red disminuye y, por ende, la factura), la energía solar es más eficiente y sostenible, y somos los dueños de nuestra energía, por lo que nunca subirá de precio.

La compañía permitirá hacer frente al pago de los paneles a través de dos fórmulas. La 'Solar Flexible' permite no realizar una gran inversión inicial puesto que el pago es fraccionado y el cliente decide cuánto paga al mes, obteniendo una financiación de entre 12 y 96 meses. Por el contrario, la 'Solar' contempla el abono del 100% del precio de la instalación en tres fases: la firma del proyecto, el inicio de obra y el fin de la legalización.

La compañía ha basado su crecimiento en la apuesta por la generación distribuida y la 'revolución de los tejados'. A cierre del primer semestre de este año, reiteró (pese a la Covid-19) sus objetivos para finales de 2023 ya que prevé alcanzar un millón de clientes y 50.000 instalaciones fotovoltaicas. Cifras bastante alejadas de las actuales puesto que, a 30 de junio, los clientes eran 255.543 y la gestión de instalaciones era de solo 1.879, tras un crecimiento del 57% en relación al primer trimestre de 2020.

La marcha de la energética fundada en 2010 por Carlota Pi Amorós, Ferrán Nogué y Oriol Vila no es la esperada en los mercados. La empresa debutó a finales de 2019 y lo hizo a un precio de 7,78 euros por acción en el MAB (ahora bautizado como BME Growth). Su marcha en los primeros meses fue muy positiva pero durante este ejercicio sufre una caída superior al 15%, hasta los 7,41 euros, ligeramente por debajo del nivel al que desembarcó en el parqué.