La huelga de tripulantes de easyJet deja tres vuelos cancelaciones y 37 retrasos.

La huelga convocada por los tripulantes de cabina de pasajeros de la aerolínea easyJet ha provocado este sábado la cancelación de tres vuelos y retrasos en otros 37, con una incidencia más intensa en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Según el sindicato USO, la limitada repercusión de esta jornada se debe, principalmente, al "esquirolaje" que está practicando la compañía "para suplir con tripulaciones extranjeras a las españolas que están ejerciendo su derecho a huelga".

De acuerdo con la información facilitada con datos hasta las 13:00 horas, los vuelos suspendidos son Palma de Mallorca-Berlín; Berlín-Palma de Mallorca, y Barcelona-París. Además, el aeropuerto de Palma de Mallorca ha sido el más afectado por los retrasos, con diez en salidas y cinco en llegadas, seguido del de Barcelona-El Prat, con cinco y siete, respectivamente. También se han demorado los vuelos en Málaga, con seis retrasos en salidas y cuatro en llegadas.

"La incidencia es baja o limitada porque la empresa ha mantenido más del 93% de la programación que tenía, asignándola como servicios mínimos, lo que dificulta o imposibilita que la mayoría de los tripulantes de cabina de España puedan secundar la huelga", ha dicho el coordinador general de USO en easyJet, Miguel Galán. El sindicato ha denunciado, asimismo, que la aerolínea haya procedido a traer "tripulación inglesa, italiana y alemana" a sus bases.

"Son esquiroles que están para operar incluso aquellos vuelos que no estaban protegidos como servicios mínimos", ha añadido Galán, que ha insistido, no obstante, en que el colectivo mantiene "una postura abierta al diálogo con la empresa" a pesar de la "postura inamovible y firme" de ésta. En su opinión, easyJet se está mostrando "sin ninguna gana de hablar" con ellos, "como si no les importara" que estuvieran en huelga.

Los paros en easyJet, que empezaron el 2 y 3 de julio, están convocados desde ayer, viernes, hasta este domingo en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, y se prolongarán los días 29, 30 y 31 de julio.