La última jornada de huelga de Ryanair deja 22 retrasos y ninguna cancelación.

La última de las cuatro jornadas de huelga a la que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair en España por los sindicatos USO y Sitcpla ha comenzado este jueves con 22 retrasos y, en esta ocasión, sin vuelos cancelados. Según ha informado USO con datos hasta las 09:00 horas, los retrasos han afectado en mayor medida a Palma de Mallorca, con seis vuelos de salida o llegada demorados; seguida por Barcelona, con cinco vuelos retrasados; mientras que Madrid, a primera hora, ha sufrido dos retrasos, al igual que Alicante.

En el aeropuerto de Málaga y en el de Sevilla se han registrado 3 retrasos; mientras que en el aeropuerto valenciano un vuelo de salida ha sido demorado. Los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 de enero de 2023, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española, después de que la empresa cerrara con CCOO un acuerdo sobre salarios, "rosters" (cuatro días en activo seguidos de tres libres) y complementos de los tripulantes de cabina españoles. Para los sindicatos convocantes, que son los mayoritarios, el acuerdo suscrito entre CCOO y Ryanair no tiene carácter vinculante, puesto que se ha firmado con un sindicato "no representativo".

Fin del 'low cost' en Ryanair

Las huelgas también se produce después de que el consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryanair, Michael O'Leary, avisara de que el precio de los billetes por debajo de diez euros ha llegado a su fin, a causa del encarecimiento del combustible. "No los volveremos a ver en varios años", advirtió el directivo a la cadena de radio 'BBC 4', en referencia a los precios de entre 1 y 10 euros por trayecto que popularizó la compañía durante las últimas dos décadas. Según O'Leary, la tarifa área media de Ryanair aumentará en unos 10 euros durante los próximos cinco años, desde los 40 euros del pasado año hasta los 50 euros en 2027. "No hay duda de que no volveremos a ver en varios años nuestras ofertas promocionales realmente baratas, los billetes a 1 euros, a 99 céntimos o las de 9,99 euros", subrayó el responsable de la aerolínea líder en Europa del sector de bajo coste.