Huelga en Ryanair: la jornada empieza con seis vuelos cancelados y 28 retrasos

La primera de las cuatro jornadas de huelga a las que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair en España por los sindicatos USO y Sitcpla ha causado este lunes seis cancelaciones y 28 retrasos. Según ha informado USO, con datos hasta las 9:00 horas, cuatro de las seis cancelaciones se han producido en vuelos con salida o destino al aeropuerto de El Prat, y las dos restantes en vuelos con salida o destino Palma de Mallorca.

Los retrasos han afectado en mayor medida a Barcelona y Palma, con siete vuelos de salida o llegada demorados en cada caso; seguidas por Madrid y Málaga, con cuatro vuelos retrasados en cada aeropuerto. En el aeropuerto de Santiago de Compostela se han registrado tres retrasos; en Sevilla, dos, y en Alicante, uno. Los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

El convenio colectivo sigue entre negociaciones

Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 de enero de 2023, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española, después de que la empresa cerrara con CCOO un acuerdo sobre salarios, complementos y días libres. No obstante, los convocantes de los paros alegan que el acuerdo suscrito entre CCOO y Ryanair no tiene carácter vinculante, puesto que se ha firmado con un sindicato "no representativo".

Además, protestan porque, tras seis meses de negociación del segundo convenio colectivo, la empresa ha rechazado las tres propuestas que ha presentado el sindicato para la recuperación de las condiciones de trabajo y hace ya dos semanas que no mantienen ningún contacto. El comandante y portavoz de Sepla en EasyJet, Martijn Tros, ha lamentado en declaraciones a los periodistas que no haya sido posible hasta ahora acercar posiciones con la dirección de la aerolínea y ha instado a la compañía a reaccionar para evitar nuevos paros.

Tros ha explicado que han denunciado ante la Audiencia Nacional el uso indebido que, a su juicio, ha hecho la empresa de los servicios mínimos, que dificulta el ejercicio del derecho de huelga. Según el sindicalista, los servicios mínimos han sido del 61% en la base de Barcelona, del 60% en la de Málaga y de 57% en la de Palma de Mallorca.

Además, el sindicato ha llevado a inspección de trabajo otras decisiones de la aerolínea, como episodios de presunta "intimidación y presión" a pilotos de Barcelona, Palma y Málaga y el uso de personal extranjero para comandar las naves de las bases españolas. "No estamos pidiendo una subida del salario, sino volver al que teníamos antes de la covid y un complemento para los pilotos en bases estacionales, que cuando llega el invierno se quedan sin paro", ha dicho.