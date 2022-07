Las huelgas de Ryanair y easyJet suman 30 vuelos cancelados y 242 retrasos. 

Ryanair y easyJet han cancelado hasta las 19.00 horas de este viernes un total de 30 vuelos y otros 242 han salido con retraso debido a la huelga de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) españoles, según han informado los sindicatos. El aeropuerto de El Prat y el de Palma son los más afectados por las cancelaciones en vuelos de Ryanair, con ocho cada uno. El de Madrid suma dos cancelaciones, al igual que el de Valencia, Santiago de Compostela e Ibiza. En total hay 22 cancelaciones de Ryanair. En vuelos de easyJet se han contabilizado ocho cancelaciones, de los cuales El Prat registra seis, tres de llegada y tres de salida; y el de Palma ha suprimido dos vuelos, uno de llegada y uno de salida.

En cuanto a los retrasos, el aeródromo más afectado es el de Palma, que ha registrado 33 demoras en salidas y 33 en llegadas. Le siguen el de El Prat, con 20 salidas y 27 llegadas; junto al de Málaga, 20 salidas y 22 llegadas; y el de Madrid, con 25 salidas y 18 llegadas. En total son 187 retrasos en vuelos de Ryanair y 55 en trayectos de easyJet. Tras cuatro jornadas esta semana, la huelga de los TCP en Ryanair está programada para los días 18, 19, 20 y 21 de julio y del 25 al 28 de julio. En total, desde el martes se han cancelado 60 vuelos y otros 867 se han visto retrasados. Además, 8 tripulantes de cabina han recibido notificación de despido. En el caso de easyJet, según el coordinador estatal de USO-easyJet, Miguel Galán, la huelga continuará con la programación prevista para este fin de semana y "muy posiblemente" para las jornadas de los días 29, 30 y 31 de julio.

Asimis, el coordinador ha dicho que el salario básico de un tripulante de cabina en easyJet España es de 950 euros mensuales, mientras que sus colegas alemanes ganan 1.983 euros por el mismo trabajo. También ha asegurado que la empresa no está respetando los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y que mantiene más del 92% de la operativa. En declaraciones a los medios, la trabajadora de Ryanair María Bernarda Giamperi ha denunciado que ha sido despedida por "sanción disciplinaria" mientras estaba de huelga al no presentarse a cumplir los servicios mínimos que se le habían asignado, aunque ella asegura que no recibió la carta de comunicación "en tiempo ni forma".