Huertas admite el lío del divorcio con Bankia tras dos décadas de matrimonio

La lentitud en el proceso de ruptura de la alianza Mapfre-Bankia tras la absorción de la entidad financiera por CaixaBank responde a la propia complejidad que supone divorciarse con un compañero con el que se mantiene una relación de más de 20 años. El presidente de la aseguradora, Antonio Huertas, ha reconocido el lío que puede llegar a ser romper con un acuerdo de este tipo, más cuando se trata de una ruptura unilateral como esta debido a la aparición de un tercer sujeto.

Siguiendo la hoja de ruta que establece el contrato, ambas compañías deberían de haber seleccionado ya a un experto independiente para realizar la valoración de los activos. Por el momento este paso sigue sin darse, según ha reconocido Huertas en declaraciones a 'La Información', aunque está previsto que se produzca pronto. Las entidades deben antes cerrar algunos asuntos complejos que se estarían retrasando dada la intensidad de la relación. Una vez se cerquen estos flecos podrán proceder a batallar la indemnización que derivará de esta desavenencia.

Mientras sigue sin resolverse, la venta de productos continúa en suspenso. Como Bankia se ha integrado en CaixaBank, algo que ocurrió el pasado 26 de marzo al quedar inscrita la operación en el Registro Mercantil de Valencia, ya no cuenta con una red de distribución, al tiempo que el nuevo grupo bancario no puede extender sus seguros a las oficinas de la entidad absorbida. Esta lentitud no estaría permitiendo al banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri comercializar a toda potencia.

La indemnización deberá obtenerse a precio de mercado y se sumará la penalización contractual establecida. Así, CaixaBank tendrá que pagar la totalidad del valor de los negocios más una prima del 20%. Huertas ha asegurado en las jornadas financieras celebradas en Santander (Cantabria) que el proceso de deshacer el lazo que las une avanza "muy positivamente", subrayando que espera llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes "en los próximos meses".

Huertas también ha aprovechado para poner en valor lo "exitosa" que fue la relación mientras duró. A su parecer, proporcionó a ambas compañías un liderazgo total en la actividad de bancaseguros en el país durante años. Ahora, ha definido la situación señalando que la nueva circunstancia es la de dos grandes instituciones líderes en sus respectivos sectores, Mapfre y CaixaBank, que se encuentran en este momento ante una reformulación de una alianza.

Al instante de conocerse que CaixaBank no seguiría adelante con Mapfre como socio histórico de Bankia tras 23 años y que ampliaría la suya con Mutua Madrileña, Huertas denunció la situación aludiendo al punto del acuerdo que daba los pasos a seguir en caso de un supuesto cambio de control de la entidad. El derecho de opción de venta tuvo efecto desde el pasado 31 de marzo, por lo que los resultados generados por Bankia Mapfre Vida se incluyeron ya en los resultados consolidados de CaixaBank del primer trimestre del ejercicio.

Las relaciones entre Mapfre y Bankia se iniciaron en 1998 con la extinta Caja Madrid, aunque el acuerdo actual es de 2014, por lo que son más de dos décadas de alianza, la más antigua del mercado español. Aunque Huertas ha reconocido en alguna ocasión que supone sobre todo una pérdida valiosa en términos emocionales, ha descartado que suponga un impacto en las cifras de su negocio: "Será irrelevante". La idea del grupo es utilizar el dinero de la indemnización para invertir en desarrollo de negocio, que incluiría tecnología, países 'core' o incluso nuevos acuerdos de bancaseguros.