IAG continúa con su plan para tomar el control de Air Europa tras reformular el acuerdo que se rompió a finales de 2021. El propietario de IAG espera ahora convertir en un plazo de seis meses el capital los 100 millones de préstamo participativo que ha acordado con la compañía de Globalia. Para conseguirlo, necesita antes la aprobación de la operación por parte de los acreedores de la compañía competidora y de la SEPI, que la rescató con 475 millones tras el golpe de la pandemia. Gallego apunta a que este waiver es "inminente" y podría llegar en las próximas semanas.

Estos nuevos pasos forman parte de la nueva odisea de 18 meses que se ha marcado la matriz de Iberia para tener de una vez por todas el 100% de la compañía que preside Juan José Hidalgo. Este cronograma de año y medio fue desvelado por el presidente del holding hispano-británico, Luis Gallego, el pasado 6 de abril, momento en el que se pronunció por primera vez tras haber renunciado al esquema inicial de la compra ideado en noviembre de 2019. Ahora, un tercio de ese calendario de se dedicará en hacerse con el 20% de la compañía, si bien todavía quedarán otros obstáculos que salvar para completar la operación.

Preguntado por si es ahora más optimista que antes, Gallego ha manifestado que este proyecto deberá pasar de nuevo por los filtros de los servicios de Competencia, que siempre han sospechado que una integración de ambas aerolíneas puede traducirse en una situación de monopolio de determinadas rutas hacia Latinoamérica. "Nos merecemos un premio a la constancia", ha bromeado.

Aun así, Gallego no ha descartado ninguna posibilidad en el futuro, ni siquiera la opción de volver a dar marcha atrás. El ejecutivo ha recordado que ya reformuló el acuerdo inicial tras la llegada del coronavirus (rebajó el precio a la mitad y cambió los plazos de pago) y terminó desechándolo al cierre de 2021 porque no se deban las condiciones idóneas, pues la antigua aerolínea de bandera española no estaba dispuesta a consolidar la deuda de Air Europa. En este sentido, Gallego también ha recordado episodios anteriores como el intento por absorber Norwegian, que tampoco se logró.

Dos meses desde el nuevo acuerdo

El nuevo esquema de la compra de Air Europa por IAG se anunció el pasado 17 de marzo. Conscientes de que la aerolínea de Globalia ya negociaba con otros competidores, Iberia se apresuró y llegó a un acuerdo para conceder al holding turístico 100 millones de euros que podían ser convertibles en un 20% del capital. El nuevo pacto protege la negociación durante un año - y otros dos ejercicios con un derecho de tanteo- para negociar cómo tomar el porcentaje de la compañía restante.

Con esta nueva fórmula, ambas compañías reconducían unas negociaciones que se habían puesto cuesta arriba, sobre todo con las declaraciones de Juan José Hidalgo, que atacó públicamente a Iberia y afirmó que quería seguir en solitario y podía hacerlo gracias, en parte, a la indemnización que había recibido con la resolución del acuerdo original. El dueño de Globalia se mostró visiblemente enfadado también tras las declaraciones de miembros del propio Gobierno que no descartaron entrar en el capital de la compañía para tomar el mando accionarial.