IAG desprotegió la negociación con Air Europa ante el interés de un nuevo rival

Iberia no vuela sola a por Air Europa. La compañía de la familia Hidalgo tiene nuevos pretendientes y así se lo ha hecho saber a IAG. El grupo hispano-británico desveló el pasado viernes que la compañía de Globalia ha avisado de que el proceso de compra podría estar avanzando, pero no para la antigua aerolínea de bandera española. Esta situación es posible pese a que Iberia haya indemnizado con una cláusula de 75 millones de euros a Globalia tras rescindir el acuerdo firmado antes de la pandemia -y reeditado en 2021-. Pese a que la cifra supera con creces a lo pactado en 2019 (40 millones), para sorpresa de muchos no obliga a Air Europa a dar un trato preferencial en las negociaciones a su histórico rival.

Las explicaciones las dieron Luis Gallego, CEO de IAG, y su homólogo en Iberia, Javier Sánchez-Prieto, en un encuentro con los medios de comunicación posterior a la presentación de resultados anuales. Sánchez-Prieto aclaró que el dinero abonado por la cláusula de ruptura (break-fee en el argot financiero) no habilitaba "un periodo de exclusividad para seguir hablando". Lo que se acordó, por tanto, fue "abrir un periodo de seis semanas para renegociar las condiciones", aclaró al respecto el máximo responsable de Iberia.

Ese periodo se comunicó con motivo de la suspensión de la compra a finales de diciembre. Las condiciones de la Comisión Europea hacían muy difícil que la operación saliese adelante, por lo que, tras meses de rumores sobre que todo pendía de un hilo si el Gobierno no activaba su lobby en Bruselas, IAG lo confirmó al regulador bursátil, pero dejando la puerta abierta a buscar un esquema alternativo para cerrar la compra en 2022. Iberia ya no estaba dispuesta a asumir el 100% de Air Europa, sino hasta el 50% menos una acción para no consolidar su deuda en el balance.

Ese nuevo calendario para este año tampoco está sellado a fuego. "Era un entendimiento que fijaba que a final de enero había que tener una solución", anunció el máximo ejecutivo de Iberia respecto al último hecho relevante enviado por IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el mes de diciembre. Finalizado el periodo, "los planteamientos habían cambiado", espetó Sánchez-Prieto, que señaló que desde Globalia se estaba exigiendo a Iberia una nueva inyección de capital por adelantado y sin tener asegurado las autorizaciones regulatorias para la compra.

trading type="single-ticker" symbol="BME:IAG" url="https://www.lainformacion.com/tags/IAG/"

Pese a que las conversaciones se habrían frenado y Air Europa ha declarado querer seguir en solitario, los próximos meses prometen ser intensos. En el sector ya se habla de aerolíneas e incluso socios financieros. Los nombres de las compañías a las que aludió el grupo hispano-británico no se revelaron, pero en el sector ya se empiezan a hacer cábalas. El nombre que más suena es el de Air France-KLM, quien ya negoció con Air Europa antes incluso que Iberia. Fuentes no oficiales de Globalia explican que el nuevo aliado de la aerolínea no debe ser necesariamente un socio industrial. Un perfil financiero capaz de aliviar la situación de Air Europa también sería bienvenido.

Pese a estos nuevos acontecimientos, IAG afirma estar dispuesta a sentarse con Air Europa. Su justificación sigue siendo la necesidad de crear un hub de conectividad en el aeropuerto de Madrid Barajas, donde ambos se han disputado la hegemonía en los últimos años. Hay muchas cifras que explican la conveniencia del proyecto, como que más de la mitad (aproximadamente el 60%) de los pasajeros que vuelan hacia Madrid no tienen esta ciudad como destino, sino otros sitios de Europa. Otro dato a retener es la escasa presencia en el aeropuerto madrileño de pasajeros asiáticos (5%) si se compara con plazas como Heathrow, en Londres, o Charles de Gaulle, en París.

Que Air Europa terminara en manos de otra compañía aérea, sería una noticia "catastrófica para España". Lo cierto es que la propia Iberia también perdería el potencial de la unión de fuerzas. El grupo combinado aumentaría en un 35% el número de pasajeros registrados por ambos hasta la fecha, con buena parte de ellos en el largo radio, de acuerdo a la información enviada a inversores en 2019. Por destinos, la incorporación de Air Europa al perímetro de IAG suponía hasta antes de la pandemia incorporar 69 nuevas rutas (24 en América, 16 en Europa, 25 en España y 4 en Oriente Medio y Norte de África).