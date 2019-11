Aena ve en el aire un tercio de su tráfico en plena compra de Air Europa por Iberia

Aena, la gestora aeroportuaria participada por el Estado, identificaba en su último folleto de emisión de pagarés publicado en la CNMV varios riesgos para su negocio. Entre ellos destacan las posibles consecuencias que podría tener el Brexit sin acuerdo para IAG, poniendo sobre la mesa las dificultades que, con las medidas adoptadas hasta este momento, tendría la compañía para salvarse de la suspensión o retirada de la licencia de vuelo en la Unión Europea. Los posibles daños colaterales de este hecho se verían además ahora incrementados por la compra de Air Europa por parte de Iberia -una de las firmas del Grupo IAG que también aglutina a otras como British Airways o Vueling-.

Aena recuerda que IAG ha señalado en diversas ocasiones que considera que cumple con los requerimientos que pide la Comisión Europea para mantener las licencias de vuelo, pero señala que "si no consigue convencer a la Unión Europea y/o sus aerolíneas que opera de acuerdo con los requerimientos de propiedad y control en caso de un Brexit sin acuerdo" las aerolíneas del Grupo IAG pueden perder temporal o permanentemente sus licencias para operar dentro de la Unión Europea.

Por todo ello, y de acuerdo con la misma documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, "cualquier pérdida de licencia de vuelo en la Unión Europea por parte de Easyjet, British Airways, Iberia o Vueling puede reducir el flujo de tráfico aéreo" desde y hacia los aeropuertos de la red de Aena. En concreto, la firma capitaneada por Maurici Lucena cuenta con la gestión de la mayor parte de las instalaciones de la red nacional y otras como Luton, en Londres y los Aeropuertos del Nordeste de Brasil.

En el momento de emisión de este folleto -el pasado día 30 de octubre- aún no se había llevado a cabo el anuncio de la adquisición de Air Europa por parte de Iberia, por lo que Aena calculaba el porcentaje de tráfico que IAG llevaba a sus aeropuertos en un 27,8% a cierre de 2018. Si a esta cifra se le suma el 6,3% de los pasajeros que movió la hasta ahora compañía de la familia Hidalgo, se obtiene un porcentaje superior al 34%, es decir, algo más de un tercio del tráfico total de estas infraestructuras.

IAG no sería la única, pero sí la compañía más importante para Aena, que podría verse afectada por el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. También estaría en la misma situación Easyjet, pese a que el porcentaje de tráfico que este grupo opera en los aeropuertos de la participada pública no alcanzó los 17 millones de pasajeros en el año 2018, según los propios datos de Aena.

Barajas y El Prat, los más afectados

Como consecuencia de una hipotética reducción del tráfico tras la salida de la UE de Reino Unido, la firma de Maurici Lucena también vería reducida la cantidad percibida por las tasas aeroportuarias y otros ingresos generados por los aeropuertos del grupo, tal y como indica en la documentación. Los dos aeropuertos más afectados por este hecho serían, tal y como admite la propia Aena, Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

En el caso de la instalación de la capital, IAG ya era el mayor operador antes de la adquisición de Air Europa con un 40% del volumen total de pasajeros en 2018 -un 39,9% si se tienen en cuenta los datos de los nueve primeros meses de este año-. Al sumar el porcentaje que aportaría la aerolínea de la familia Hidalgo, un 15% adicional, la cifra que se obtendría haría temblar a la instalación madrileña, ahora 'hub' principal de Iberia, con más de la mitad de su tráfico en el aire.

En una situación similar estaría el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. El tráfico del principal aeropuerto de Cataluña está en un 43,2% en manos del conglomerado británico propietario de Iberia. Este porcentaje se debe, principalmente, a que la Ciudad Condal es base principal de Vueling, la compañía 'low cost' de corto y medio radio del grupo. El tráfico que aporta Air Europa a esta instalación es mucho menor que en el caso de la capital, ya que se queda en un 2%. Aún así, este se acercaría a la mitad de los tránsitos totales.

Los movimientos de IAG para salvar el Brexit

IAG llevó a cabo durante 2019 el primer movimiento para trata de salvar las posibles consecuencias de un Brexit duro. La propietaria de Iberia tuvo que establecer el pasado mes de febrero una limitación a los accionistas no europeos en cumplimiento la normativa de la Comisión Europea que no permite extender licencias de vuelo dentro del espacio aéreo comunitario a compañías que no tengan al menos la mitad del capital en manos europeas.

En cambio, dejó fuera de esta limitación al capital británico que, de producirse finalmente un divorcio de Reino Unido sin acuerdo, no contaría dentro del porcentaje comunitario. Según manifestaba Antonio Vázquez, presidente de IAG, en la última junta de accionistas de la compañía que "realiza un seguimiento de forma regular de la cifra de participación no europea y espera estar en posición de levantar esta limitación en cuanto el porcentaje de participación no europea se sitúe en los niveles adecuados".

Por ahora, la firma que aglutina a las principales aerolíneas de nuestro país no ha levantado esta suspensión. "En el mes de abril, nuestras aerolíneas presentaron sus planes sobre propiedad y control a las respectivas autoridades nacionales en España, Irlanda, Francia y Austria", añadía entonces. En cambio, aún tenía que salvar el paso más difícil de todos: convencer a la Comisión Europea. Para ello tiene hasta el próximo mes de octubre -tras la última prórroga de seis meses concedida hace unos días-, mismo momento en que se prevé que finalice la operación de compra de Air Europa por 1.000 millones de euros.