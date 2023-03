Iberdrola roza el 10% en Wallbox y Riberas sube hasta el 4,5% tras la última inyección

Iberdrola se queda ligeramente por debajo del 10% en Wallbox tras la última ampliación de capital que llevó a cabo a finales del año pasado. El presidente de Gestamp, Francisco Riberas, sube claramente la apuesta y duplica su posición hasta superar el 4,5% de los títulos. El inversor español Manuel Lao, fundador de Cirsa y hoy al frente de Nortia Capital, entra en escena, aunque con una compra discreta. El fabricante de cargadores para vehículos eléctricos, que acaba de ejecutar un recorte laboral de casi 100 empleados, hoy acumula una pérdida relevante de su valor desde principios de 2022.

La energética confirma en su informe anual recientemente presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la posición que mantiene en Wallbox es del 9,95% tras los diferentes ajustes en la ampliación a la que acudió y con la que el grupo fundado por Enric Asunción levantó más de 43 millones de dólares (unos 40 millones de euros al cambio). Hoy, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán cuenta con 17,07 millones de títulos de la compañía con sede en Barcelona, es decir, 375.000 acciones más que las que declaraba en febrero de 2022.

Pese a una cierta reducción de la posición respecto al cierre de 2021 por parte de Iberdrola en el fabricante español, la energética tiene sillón asegurado en el consejo de administración. El primer ejecutivo de la tecnológica, Enric Asunción, prometió mantener al representante del brazo de capital riesgo del grupo español en el máximo órgano de decisión siempre y cuando ostente más del 3% del capital total. Hoy el representante es César Ruipérez, el director de Desarrollo Corporativo.

Hay otro consejero que acudió en auxilio del fabricante en la ampliación de capital: Francisco Riberas. El presidente ejecutivo de Gestamp y una de las mayores fortunas españolas fue nombrado a mediados del año 2021, cuando desveló una participación del 1,5%. En 2022 alcanzó el 2,6% de los títulos. La ampliación de capital lo dejó con un 4,68% a través de su sociedad de inversión Orilla Asset Management. Prácticamente duplicó su posición adquiriendo 3,75 millones de títulos, lo que supone casi la mitad de toda la nueva emisión.

La operación se saldó con una entrada de un nombre propio en esta ampliación: la de Manuel Lao Hernández. El fundador de Cirsa y hoy cabeza visible del grupo de inversión Nortia Capital adquirió 657.000 títulos, según queda reflejado en los documentos oficiales presentados por Wallbox ante la SEC estadounidense. Es una posición accionarial testimonial de todo el grupo, muy por debajo del 1%. Junto a él también acudieron a comprar socios ya existentes como la familia Puig (939.000 títulos), Joan Manuel Soler Pujol (375.000), empresario propietario de la red de concesionarios Quadis y una de las grandes fortunas catalanas; AM Gestió (751.000), vehículo del multimillonario Pedro Alonso Agüera, o la familia Santacana (375.000).

Los inversores que acudieron a la ampliación, con un precio por acción de 5,32 dólares, acumulan pérdidas relevantes ante la caída en bolsa

Seaya Ventures, el fondo de capital riesgo español, no aparece en esta documentación de la ampliación. Tal y como ha confirmado a los accionistas de su segundo fondo, que es con el que invierte en Wallbox, el vehículo cerró el año pasado con un 6,7% de los títulos, explican fuentes conocedoras. En total, desde que se hizo la primera ronda de financiación como empresa no cotizada, la gestora comandada por Beatriz González, ha invertido casi 13,5 millones de euros. Al valor actual del fabricante, la firma de inversión ha ajustado a la baja el múltiplo a unas tres veces lo desembolsado. Al contrario de lo que ha hecho con Delivery Hero -donde ha vendido un tercio de los títulos-, a cierre del ejercicio 2022 no se había desprendido de 'papel'.

Todos los inversores que acudieron a la ampliación de capital, que según queda reflejado en el folleto tuvo un precio por acción de 5,32 dólares, acumulan pérdidas en estos títulos. Hoy cotizan por debajo de la barrera de los 4 dólares (un 70% menos en doce meses). Sus rivales también se han resentido en el parqué, aunque con diferentes intensidades: ChargePoint se deja casi un 50% en el mismo periodo, mientras que Blink Charging supera el 72%.

Crecimiento con pérdidas

El fabricante de cargadores cerró el año pasado con 147 millones de euros de ingresos, lo que supone el doble respecto al año anterior, tras vender 230.000 unidades. Pero eso también disparó las pérdidas hasta los 88 millones. Estas cifras decepcionaron al mercado. La crisis de semiconductores ha pasado factura en sus suministros. A esto se suma la ralentización de la demanda, especialmente en el continente europeo. Esto es lo que ha llevado a que se haya ejecutado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España que ha implicado la salida de 96 empleados. El consenso de los analistas mantienen potencial de revalorización en la empresa pero siempre con el horizonte de rentabilidad en un año.

Más allá de Wallbox, Iberdrola ha dado cuenta de sus posiciones accionariales en las diferentes apuestas que hace en el sector de las startups y el capital riesgo. En su informe anual precisa que hoy ostenta con el 16% del fondo especializado en tecnológicas del clima Andrómeda, impulsado por Seaya y en el que está presente precisamente Nortia Capital (Manuel Lao). Pretende levantar hasta 300 millones, junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, hoy cuenta con el 8,35% en Aquí Tu Reforma, donde inyectó hace justo un año un millón de euros. También controla un 10,5% de Barbara IOT, especializada en redes inteligentes y ciberseguridad, donde aterrizó junto con Caixa Capital Risc en una ronda de 2,5 millones.