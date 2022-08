Iberdrola busca proyectos sostenibles para diseñar parques eólicos marinos. 

Iberdrola se lanza a la caza de 'startups' que le ayuden en el desarrollo de las plantas de eólica marina de una forma respetuosa con el medio ambiente. La implantación de esta tecnología ha recibido numerosas críticas desde varios frentes por su impacto en el mar, motivo que le lleva a impulsar a través de Perseo, la búsqueda de propuestas innovadoras de alta calidad que traten de desarrollar, probar o supervisar soluciones que tengan en cuenta la naturaleza y que puedan aplicarse en el entorno de un parque eólico marino. Esta tecnología representa uno de los pilares esenciales del crecimiento futuro de la energética, que ya cuenta con 1.258 megavatios (MW) en operación y 5.500 MW en construcción o asegurados, que comenzarán a operar con una inversión de unos 30.000 millones en todo el mundo en esta década.

La iniciativa seleccionada se desarrollará en colaboración con los técnicos del negocio de Renovables de Iberdrola, entre otros, que podrían ofrecer al ganador la oportunidad de ampliar la escala de la solución, adoptándola mediante acuerdos comerciales, o incluso invertir en la empresa para apoyarla en su crecimiento. El plazo de inscripción en el reto acaba de arrancar y concluirá el próximo 30 de septiembre. La recepción de propuestas tendrá un alcance global.

La misión ahora es que sus parques 'offshore' preserven los hábitats y que potencien la biodiversidad de la vida marina. A través de esta nueva iniciativa de su programa de 'startups', el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, propone como punto de partida soluciones que protejan de la socavación de las infraestructuras y los cables submarinos a través del uso de materiales sostenibles, un diseño específico que promueva la biodiversidad marina o la plantación de algas.

Además, la compañía ha sugerido que en los cimientos se incluya un espacio para la naturaleza, como plataformas para la cría de focas, estructuras de arrecifes artificiales o criaderos para mariscos. Otras cuestiones son la reducción del riesgo de colisión de las turbinas eólicas o iniciativas de captura de carbono azul para promover el crecimiento de los ecosistemas, la salud de los hábitats marinos y la lucha contra el cambio climático debido a los gases de efecto invernadero.

Apuesta del grupo por la eólica marina

En la cartera actual de eólica marina de Iberdrola aparecen los proyectos de Estados Unidos (1.200 MW) y Japón (1.800 MW) o Reino Unido. Precisamente Iberdrola acaba de anuciar el inicio de las obras de construcción de East Anglia Three, su proyecto estrella en el país británico. El proyecto, ubicado al frente a la costa de Norfolk, cerca del área metropolitana de Londres, formará parte del macrocomplejo East Anglia Hub, junto con los futuros desarrollos de East Antlia One North e East Anglia Two y supondrá una inversión de 6.500 millones de libras (unos 7.700 millones de euros). Se trata de una de las iniciativas "más ambiciosas" del grupo energético, con el que prevé instalar hasta 3.000 MW, lo que supone cubrir el 6% del objetivo de 50 GW de energía eólica marina fijado por el gobierno de Reino Unido para 2030.

Las obras de construcción esta planta, que entrará previsiblemente en producción en 2025, han arrancado con los trabajos en tierra y prevé generar hasta 7.000 puestos de trabajo. La fase inicial se centrará en la instalación en el condado de Suffolk, en colaboración con Siemens y Aker Solutions, de la subestación terrestre que conectará el parque con la red eléctrica de National Grid y en el trazado del cable, adjudicado a NKT. East Anglia Three cubrirá un área de hasta 305 kilómetros cuadrados y requerirá la instalación de más de un centenar de aerogeneradores de nueva generación, que tendrán una altura de hasta 247 metros, el equivalente a dos veces y media el tamaño del Big Ben (96 metros).