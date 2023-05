Iberdrola y Endesa optan al contrato de luz del Canal de Isabel II por 200 millones

La Comunidad de Madrid está pendiente de adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones del Canal de Isabel II y hay cinco empresas que pelean por él. Iberdrola, Endesa, Acciona, TotalEnergies y Nexus Energía son las eléctricas que han presentado ofertas a través de sus comercializadoras para hacerse con una adjudicación con un valor estimado de casi 200 millones de euros.

Según el portal de la contratación pública del gobierno madrileño, el presupuesto base de licitación es de 160,5 millones de euros (IVA incluido). En concreto, las ofertas oscilan entre los 189,33 euros megavatio hora (MWh) de Iberdrola Clientes y los 189,98 euros MWh de Endesa Energía y Nexus Energía. No obstante, la cantidad aún puede variar en la subasta electrónica. El contrato se adjudicará a la oferta con el precio más bajo y el plazo de ejecución es de un año, con la posibilidad de seis meses de prórroga.

El artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge que el valor estimado del contrato es el importe total pagadero (IVA excluido) dentro del cual deberá tenerse en cuenta para su cálculo, además de los costes derivados de la aplicación de normativas laborales, aquellos que se derivan de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, mientras que por presupuesto base de licitación se entiende el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo que se disponga lo contrario.

Iberdrola ganó el anterior

El último contrato se lo llevó Iberdrola Clientes por 61 millones de euros. En total, eran 559 puntos de suministro para un consumo de unos 360,4 gigavatios hora (GWh). Teniendo en cuenta que la demanda de electricidad puede variar, la no solicitud de todo o parte del precio del contrato no supone ninguna responsabilidad para el Canal de Isabel II. El contrato tenía una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022) con la opción de prorrogarse por otro más. La empresa de gestión de aguas la ejecutó por el mismo valor, por lo que está activo hasta finales de este año. También introdujo una cláusula para que no se revisara el precio en concepto de energía eléctrica, excepto las posibles variaciones, tanto positivas como negativas, que se pudieran derivar de disposiciones normativas aprobadas con posterioridad a la presentación de ofertas.

Asimismo, los nuevos puntos de suministro que se incorporaran tampoco podían elevar el precio. En este caso, presentaron ofertas económicas Naturgy (57,56 euros/MWh), Acciona (57,79 euros/MWh), Iberdrola (57,84 euros/MWh), Nexus Energía (60,45 euros/MWh) y Endesa (70,57 euros/MWh). Iberdrola Clientes lo bajó luego en subasta electrónica hasta los 54,61 euros/MWh y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivaran del contrato, presentó aval de Bankinter por valor de 2,5 millones de euros. La eléctrica se adjudicó el suministro a finales de junio de 2021 para comenzar al año siguiente, por lo que el contrato que actualmente se licita comenzaría en 2024 y estaría a punto de resolverse.

El último contrato público con características similares que se ha adjudicado es el de suministro de luz para estaciones e instalaciones técnicas de Adif, valorado en 160 millones de euros. Endesa, con dos lotes, e Iberdrola, con el tercero, resultaron ganadoras del concurso. La portuguesa EDP también se presentó, pero se fue de vacío. No obstante, su valor es diez veces inferior al contrato de energía para la tracción de los trenes, que se adjudicó Endesa por 1.600 millones.

Otro de los contratos del sector energético y que también está pendientes de resolver es el de suministro de combustible al Ministerio de Defensa. Tal y como publicó La Información, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la adjudicación de los lotes 1 y 2, que corresponden a los de las instalaciones militares de la península, Islas Baleares y Canarias, y ha ordenando la retroacción del procedimiento de contratación tras estimar el recurso de Repsol en el que la petrolera que dirige Josu Jon Imaz alega que no pudo participar en la subasta electrónica y, por tanto, presentar su oferta.

Fue el 19 de junio de 2021 cuando se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio previo del "Acuerdo Marco de suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa en ámbito nacional", pero no fue hasta de mayo del año siguiente cuando salió el anuncio de la licitación (mediante procedimiento negociado con publicidad). El plazo para presentar solicitudes de participación finalizó el 21 de junio de 2022, a las 12.00 horas. El contrato estaba dividido en 12 lotes, que suman un valor estimado de 767,6 millones de euros, aunque solo fueron objeto de recurso de Repsol los dos primeros, que suman 94 millones de euros.