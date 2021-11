Iberdrola avisa: los folletos ambientales abocan a mezclar 'churras con merinas'

Las empresas están cada vez más concienciadas del 'giro verde' que requieren sus negocios. Y así tratan de trasladarlo al mercado y a la sociedad. Aunque esta actitud no es solo el resultado del creciente interés individual por las cuestiones ambientales, sino también porque están supeditadas a las nuevas normas que llegan desde los supervisores al respecto. Todavía queda un largo camino, sobre todo en la especialización de los consejos de administración en la materia, por lo que la mayoría reclama sentido común al considerar que las autoridades reguladoras no están al corriente de lo que se está exigiendo y del reto que supone tanta heterogeneidad.

El director de responsabilidad social corporativa y reputación de Iberdrola, Roberto Fernández, es tajante. La elaboración de la información no financiera es de una enorme complejidad técnica porque no existe un sistema de cálculo único, se tienen que tener en cuenta múltiples variables y se deben establecer impactos estimados sobre escenarios de gran inseguridad. "Es como combinar certezas e incertidumbres, realidad y futuro. En definitiva, es como mezclar churras con merinas", sentenció el directivo en un encuentro con emisores y auditores españoles.

Aún así tiene clara su importancia, ya no solo por el propio interés de la compañía en cuestión o de los reguladores, sino también de los inversores. Fernández asegura que hay grupos potentes presionando para reportar cada vez más información no financiera. En su opinión, es una preocupación emergente para todos, pero cree que es importante tener en cuenta que al final se trata de que el órgano de gestión formule no sobre hechos, sino sobre perspectivas. De ahí su dificultad, más si cabe cuando actualmente no existe una taxonomía clara y universal.

En el encuentro de alto nivel también intervino Jaume Roca, el director de información legal de CaixaBank, quien añadió que a la banca además se le suma la presión del Banco Central Europeo (BCE) para evaluar la resiliencia de las entidades al riesgo climático y otros costes de transición. Sabe que la influencia del sector financiero es de gran envergadura dado su rol central canalizando los flujos de inversión. Todo este proceso es un reto enorme para una casa tan grande como CaixaBank, reconoció Roca.

Prueba de ello es que el grupo bancario ha creado recientemente una dirección de sostenibilidad independiente, comandada por Eugenio Solla Tomé, que además forma parte del comité directivo y está integrada en las comisiones del consejo de administración a través de la de nombramientos. Se están generando cuadros de mando, líneas de defensa, contratando a expertos, creando un repositorio central para su uso inmediato con datos estandarizados y realizando un enfoque continuo de la regulación. La responsabilidad sobre la materia ambiental empieza a recaer ya en áreas de primer nivel.

La directora financiera, relación con inversores y responsable de sostenibilidad de Grifols, Nuria Pascual, ha trasladado la tensión que existe en las cúpulas de las grandes compañías. Este órgano es en todo caso el responsable de crear la estrategia que luego tiene que bajar al resto de equipos. Se tiene que confiar un poco en que lo que se está haciendo, se hace bien. Realmente cree que es clave que haya este respaldo, pues el salto ambiental supone un gran desafío. Es partidaria de poner el foco en la formación de los consejos de administración, ya que aún queda un largo camino de especialización que va a durar unos años.

Importancia de poner el foco en la formación de los consejos de administración, pues queda un largo camino de especialización

A pesar de que todos confían en que la información no financiera llegará a contar con la misma rigurosidad que la financiera, está lejos de existir el mismo nivel de soporte o de control. En el reporte de la segunda respaldan las décadas de experiencia, los cálculos al detalle, la definición de perímetros y las métricas universales. La verificación de los folletos o documentos ambientales de las sociedades todavía es de alcance limitado y nadie a día de hoy está en disposición de realizar una revisión de los mismos en intensidad.

Las empresas piden tiempo. Toda esta gran adaptación necesita años y requiere de una inversión económica. Entendiendo su razonabilidad, reclaman un periodo transitorio. En cualquier caso, aseguran que las cientos de páginas que ya hacen públicas en sus packs de información mercantil remitidos periódicamente a la CNMV bajo las directrices del Código de Buen Gobierno de las Cotizadas prácticamente no se leen dada la abundancia de datos inconexos que se lanzan. Muchos tratan de elaborar un documento más reducido y de lectura agradable, porque en realidad sí que les llegan múltiples cuestiones en relación a determinados indicadores. A medida que se vaya implementando una normativa clara que llegará de Bruselas, es posible que estos informes empiecen a ganar visibilidad y que el etiquetado universal derive en consultas masivas.