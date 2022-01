Iberdrola insiste ante el juez en que Galán también fue espiado por Villarejo

Los servicios jurídicos de Iberdrola están a la espera de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 atienda al Recurso de Reforma presentado por la defensa de Ignacio Galán el día de Nochebuena, en el que se reitera que el juez debe investigar quien ordenó al comisario Villarejo espiar a su defendido y al fallecido José Folgado en la comida que ambos mantuvieron hace años en la pequeña localidad zamorana de Barcial del Barco y que aparece en los conocidos como “papeles de Villarejo”.

Según consta en una nota enviada desde la compañía este jueves, la defensa de Galán no entiende como el juez pasa de soslayo sobre dichos apuntes del policía investigado y en los que se refiere a dicho almuerzo de ambos comensales, Galán y “uno con bigote y pelo canoso”, así como a la temática de la que hablaron. En julio 2021 la defensa de Galán presentó una denuncia para que se abrieran diligencias que finalmente no fue atendida por el Juez.

La nota elaborada por la eléctrica recuerda que la denuncia está basada en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Dirección General de la Policía del pasado 16 de junio, en el que se incluyen una serie de anotaciones consignadas en las agendas de Villarejo.

El auto impugnado sentaba su criterio en que “la mera referencia de un extremo en una entrada de la agenda del Sr. Villarejo no pasa de ser una anotación efectuada por un investigado, que, si no se corrobora por ningún otro dato, no puede servir, por sí sola, como fundamento para una nueva declaración. “Lo que estamos seguros es de que la motivadora de nuestra denuncia -dice la defensa de Galán- resulta suficientemente expresiva, no de un mero intento de acceso ilícito a conversaciones privadas de mi mandante, sino de la consumación misma de la conducta”.

En el escrito se hace mención al doble rasero del juez, por entender que el instructor no ha seguido con Sánchez Galán la misma praxis que ha observado en otros supuestos, lo que implica una quiebra del principio de igualdad en la aplicación de la Ley. Para acreditarlo se pone el ejemplo del eterno adversario de Galán, el presidente de ACS, quien solo invocando “informaciones periodísticas reveladoras” pidió tener condición de perjudicado en los hechos investigados, pese a que los “indicios del perjuicio sufrido siguen brillando por su ausencia”.

Según recuerda la compañía, en el escrito al Juzgado, Ignacio Sánchez Galán, que durante siete meses se ha brindado a testificar, pide el sobreseimiento libre de la causa Tándem para él, dado que los hechos investigados están claramente prescritos.