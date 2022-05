Iberdrola refuerza su plan del hidrógeno verde e invertirá hasta 3.000 millones. 

Iberdrola intensifica su apuesta por el hidrógeno verde e invertirá 3.000 millones de euros para acelerar el Pacto Verde Europeo, según ha indicado este miércoles su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), informa la compañía en un comunicado. Sánchez Galán ha dicho que el hidrógeno verde es ahora el gran desafío europeo y una oportunidad, y que debe diseñarse un marco estable europeo para potenciar las inversiones en esta tecnología. Ha señalado que, en los usos energéticos difíciles de electrificar, el hidrógeno verde traerá grandes oportunidades industriales y no se puede perder ese tren, para lo que ha dicho que son necesarios inversión y un marco regulatorio estable. También ha manifestado que la actuación coordinada de la Unión Europea (UE) es fundamental para lograr los ambiciosos objetivos en hidrógeno verde, que pasan por multiplicar por 2.000 la capacidad de producción de esta energía renovable.

Iberdrola inauguró el pasado 13 de mayo en Puertollano (Ciudad Real) la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial en Europa, que producirá 3.000 toneladas al año. Además, la compañía cuenta con una cartera de proyectos de esta energía, que requerirá inversiones de 9.000 millones de euros en total. Las inversiones en hidrógeno verde anunciadas este miércoles por Iberdrola se han acordado en el marco de la firma del manifiesto para acelerar el Pacto Verde Europeo ante la tensión de los mercados energéticos por los miembros del Grupo de Acción de consejeros delegados para el Acuerdo Verde Europeo, ha informado la compañía.

En el manifiesto, los miembros del grupo han expresado su disposición a trabajar, junto con los responsables políticos, para transformar Europa en un continente más verde, convirtiendo las necesidades energéticas y los riesgos de la seguridad alimentaria mundial en oportunidades económicas. Asimismo, los miembros del grupo han reforzado su compromiso para acelerar la transición verde de Europa y apoyar a los gobiernos europeos en la elaboración de políticas adecuadas a ese fin. El Pacto Verde Europeo, acordado en 2020, persigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE al menos un 55% en 2030 y eliminarlas completamente en 2050.

Galán hizo este martes un llamamiento a la necesidad de actuar con urgencia y de contar con un marco estable para las energías renovables, teniendo en cuenta que “las medidas que ralenticen la transición a las energías limpias tendrán costes muy importantes”. Ha explicado que la respuesta a la situación energética actual está en la transición hacia una economía electrificada con energías verdes, lo que significa un desarrollo masivo de las energías renovables, una mayor inversión en redes inteligentes, un incremento del almacenamiento y una aceleración del desarrollo del hidrógeno verde en los usos energéticos difíciles de electrificar.

Durante su intervención en un foro puso de manifiesto que los tiempos de los políticos y de las empresas no son los mismos, teniendo en cuenta que los primeros piensan más en el corto plazo. Ha perseverado en que la transición es inevitable, pero ha añadido que “aún no es lo suficientemente rápida". "Hay que acelerar el cambio, lo que requiere una solida voluntad política”. Asimismo, ha puesto de manifiesto que se necesitan procedimientos administrativos más sencillos para los proyectos de energías limpias, considerándolo proyectos de interés público. “La transición no solo reducirá la dependencia exterior a los combustibles fósiles y los costes energéticos, sino que contribuirá a mejorar la seguridad energética, ya que las fuentes serán locales e infinitas, tendrá beneficios ambientales y contribuirá al desarrollo industrial y del empleo”, ha comentado.