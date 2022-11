Iberdrola reserva 400 millones para hacer frente al impuesto extraordinario

Iberdrola provisionará unos 400 millones de euros en sus cuentas de 2022, cuantía que repetirá en 2023, para hacer frente al nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas. De esta forma, Iberdrola se alinea con los cálculos presentados por una de sus rivales en el sector eléctrico, Endesa, que cifró en una cuantía similar el impacto del impuesto, según hizo público el consejero delegado de la eléctrica, José Bogas.

"La cantidad que esperamos es quizás un poco más baja que la de Endesa, pero se sitúa en los mismos parámetros", han confirmado los directivos de la compañía en su Capital Markets & ESG Day celebrado este miércoles en Londres. El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha vuelto a cargar contra esta tasa considerándola "absolutamente injusta" y que "incrementa el impuesto de sociedades en 20 puntos básicos", algo que, a su juicio, "no está en línea" con los criterios de la Comisión Europea.

En su intervención, el presidente de la energética ha defendido su aportación a la economía a través de nuevas inversiones como las presentadas en la actualización del plan estratégico y ha alegado que el alza de precios de la electricidad es debido a la sequía y los precios del mercado energético europeo. "¿Dónde están esos beneficios?. Hemos generado un 40% menos de ganancias en el tercer trimestre en comparación con el año anterior, que no fue precisamente extraordinario por los efectos del Covid", ha asegurado.

"Hay gente que en esta crisis está ganando muchos beneficios adicionales, y si fuera nuestro caso, estaríamos dispuestos a ayudar, pero no tenemos ese tipo de beneficios. No en España, donde no tenemos contratos de gas. Nuestro negocio tiene que ver con las energías renovables, que se han vendido a un precio previamente acordado", afirmó Galán.

Pendiente de su aprobación definitiva

El Gobierno prevé aplicar un impuesto temporal y extraordinario a las grandes energéticas, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, que gravaría con una tasa del 1,2% todas las ventas de las energéticas que declaren más de 1.000 millones de ingresos al año. Endesa confirmó ayer que, tras realizar la provisión, su cálculo de beneficios netos para 2022 ascendería a unos 1.800 millones de euros, a falta de conocer este viernes los resultados de la tercera gran eléctrica española, Naturgy.

Este gravamen al sector energético, en el caso de ver la luz tal y como se ha planteado, estaría en vigor durante 2023 y 2024 y buscaría recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas compañías en 2022 y 2023. Afectará a aquellas empresas que operan en los sectores del petróleo, gas, carbón y refinería, y de forma similar a las críticas al impuesto a la banca, los grandes directivos del sector energético han cuestionado que el gravamen se aplique sobre los beneficios y no sobre los ingresos totales de las compañías