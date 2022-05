Iberdrola urge a acelerar la transición energética e impulsar leyes "estables". 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que él no se opone a que las eléctricas paguen impuestos, pero siempre que se haga con criterios claros, transparentes y que no respondan a necesidades de a corto plazo. El presidente, que ha intervenido este martes en el Foro Económico Mundial de Davos, ha insistido en que es crucial una regulación clara y transparente que facilite la transición energética. Esta claridad se requiere no solo para las empresas de electricidad, sino de gas o de cualquier otra fuentes de energía, ha apuntado Galán en su intervención en un panel sobre la energía del futuro.

En este contexto, ha incidido en la necesidad de actuar con urgencia y de contar con un marco estable para las energías renovables, teniendo en cuenta que “las medidas que ralenticen la transición a las energías limpias tendrán costes muy importantes”. Ha explicado que la respuesta a la situación energética actual está en la transición hacia una economía electrificada con energías verdes, lo que significa un desarrollo masivo de las energías renovables, una mayor inversión en redes inteligentes, un incremento del almacenamiento y una aceleración del desarrollo del hidrógeno verde en los usos energéticos difíciles de electrificar.

Ha urgido esta transición en un foro en el que ha puesto de manifiesto que los tiempos de los políticos y de las empresas no son los mismos, teniendo en cuenta que los primeros piensan más en el corto plazo. Ha perseverado en que la transición es inevitable, pero ha añadido que “aún no es lo suficientemente rápida". "Hay que acelerar el cambio, lo que requiere una solida voluntad política”. Asimismo, ha puesto de manifiesto que se necesitan procedimientos administrativos más sencillos para los proyectos de energías limpias, considerándolo proyectos de interés público. “La transición no solo reducirá la dependencia exterior a los combustibles fósiles y los costes energéticos, sino que contribuirá a mejorar la seguridad energética, ya que las fuentes serán locales e infinitas, tendrá beneficios ambientales y contribuirá al desarrollo industrial y del empleo”, ha comentado.