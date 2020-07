Iberia exigirá una declaración de salud a los viajeros en el proceso de facturación

Grupo Iberia no se la juega. Las aerolíneas del grupo exigirán a los pasajeros que realicen una declaración de salud durante el proceso de facturación, antes de embarcar. En ese momento, el viajero tendrá que confirmar que no padece síntomas ni han recibido el diagnóstico de coronavirus, así como que no han estado en contacto directo con nadie infectado. Iberia e Iberia Express han reforzado las medidas de seguridad de cara al inicio del programa de verano, centrado en España y el resto de Europa por las restricciones al tráfico aéreo y la "todavía escasa demanda".

Las aerolíneas están siguiendo las recomendaciones de las agencias europea y española de Seguridad Aérea (EASA Y AESA) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) en materia de seguridad en la aviación.

Así, además de la declaración de salud, antes de viajar requerirá, para los vuelos desde fuera de España, que los clientes rellene un formulario de salud pública para localizar a los pasajeros y un cuestionario de salud.

En los aeropuertos está restringido el acceso a los acompañantes y la compañía recomienda, siempre que sea posible, emitir la tarjeta de embarque antes de llegar al aeropuerto y descargarla en el móvil para evitar contactos.

En el aeropuerto se ha reforzado la limpieza con productos específicos en todos los puntos de contacto y se han colocado mamparas en mostradores de facturación y de atención en cliente.

Las filas de facturación y de todos los puntos de atención al cliente en aeropuertos se han reordenado y recomiendan facturar el equipaje de mano, un servicio que ambas aerolínea ofrecen gratuitamente para evitar movimientos "innecesarios" a bordo. En el caso de que sea necesario llevarlo a bordo, el equipaje de mano no debe exceder en clase turista las medidas de 56x40x25 y de peso 10 kilos. En clase Business, se permiten hasta 14 kilos y dos piezas en vuelos de largo radio.

El procedimiento de embarque ha sido modificado, siendo por filas, de atrás hacia adelante, para que sea más rápido y seguro, priorizando la entrada y salida del avión mediante pasarela, siempre que sea posible.

Para acceder al avión y durante el vuelo es obligatorio el uso de mascarillas para mayores de seis años, preferentemente quirúrgicas, que cubran nariz y boca.

Deben llevarse mascarillas suficientes en función de la duración del viaje y las indicaciones del propio fabricante. A bordo, habrá bolsitas a disposición de los clientes para que puedan guardarlas o desecharlas.

También se ha reforzado la limpieza en de los aviones con productos específicos anti coronavirus, incluyendo un tratamiento de pulverización, y prestando especial atención a superficies y aseos.

En las cabinas el aire se renueva cada dos o tres minutos. Los aviones están equipados con filtros HEPA que eliminan el 99,99% de los virus y bacterias del aire recirculado.

En cada vuelo se ofrece la información y mensajes de las autoridades sanitarias sobre detección, protección y reporte de la enfermedad y se facilitarán toallitas desinfectantes, además de reforzar el jabón de manos en los baños de los aviones.

Para minimizar el contacto y evitar quitarse las mascarillas con frecuencia se ha simplificado el servicio a bordo y se utilizan utensilios de un solo uso. En largo radio se ofrecen mantas y almohadas selladas higiénicamente antes de cada vuelo. También se ha suprimido la venta a bordo y las revistas.

Las tripulaciones de Iberia e Iberia Express cuentan con el equipo de protección individual necesario, han recibido formación y disponen a bordo de los equipos específicos, para aplicar los protocolos y sistemas de protección establecidos por las autoridades sanitarias, en caso de detectarse una persona con síntomas durante el vuelo.