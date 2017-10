Iberia regala por sorpresa a los pasajeros de un vuelo el nuevo Galaxy Note 8

Cuesta unos 1.000 euros, pero hoy a unas 200 personas les ha salido gratis. Esta mañana, Iberia junto a Samsung han regalado a los pasajeros del vuelo Madrid-La Coruña un terminal de la compañía coreana: el Galaxy Note 8.

Los pasajeros de este vuelo de las 7 de la mañana se han llevado una gran sorpresa. La aerolínea que hace un año prohibió el uso en sus aviones del Note 7, después de que algunos explotaran. El terminal finalmente fue retirado del mercado por repetidos casos de incendio.

Ahora, con motivo del lanzamiento del nuevo terminal, la compañía surcoreana ha regalado alrededor de 200 terminales a los pasajeros de este vuelo, que no han dudado en compartirlo a través de las redes sociales.

Sin duda, se trata de una estrategia de marketing muy agresiva, que logrará fidelizar a muchísimos de los pasajeros que han recibido el teléfono.

Así es el Galaxy Note 8



El último terminal de la marca cuenta con doble cámara, sensor de huellas a la derecha de la cámara. El estilo Samsung no se pierde: esquinas no del todo curvas, resistencia al agua, pantalla Amoled 144op, lector de iris, botón home virtual...Pero lo que va a gustar a los fans es su cámara con estabilizador óptico de imagen. Los 12 megapíxeles, la cámara secundaria de 12MP, el Live Focus... más que para hablar estamos ante un móvil para fotografiar.

En cuanto al S pen, el lápiz de los dispositivos Note, ahora puedes escribir sin desbloquear el móvil, puedes convertir tus dibujos en gifs y traducción incorporada en la que se pueden incluir frases y no palabras. El punto débil, como casi siempre, puede ser la batería.

Galaxy Note 8 cuenta con un tamaño de pantalla de 6,3 pulgadas Quad HD+ en un panel Super AMOLED; un tamaño mayor que el otros terminales Note, pero que, como explican desde la compañía, resulta cómodo de sujetar por su cuerpo estrecho. La Pantalla Infinita ofrece, además, un amplio espacio para ver los contenidos sin necesidad de hacer scroll, o para la multitarea.

La nueva función 'App Pair' de Samsung Galaxy Note 8 permite crear una combinación de aplicaciones en el panel Edge y usar fácilmente dos aplicaciones de forma simultánea, como por ejemplo ver un vídeo al tiempo mientras se usa una 'app' de mensajería instantánea.

Galaxy Note 8 cuenta con la función 'Always On', por la que el usuario puede comprobar las notificaciones sin tener que que desbloquear el terminal. Esta función se complementa con 'Screen On Memo', que permite tomar hasta cien páginas de anotaciones con solo extraer en S Pen, o fijar notas en la pantalla 'Always On' y editarlas con la pantalla bloqueada.

La gran pantalla de Galaxy Note 8 permite a los usuarios expresarse por escrito o dibujar para interactuar con el teléfono y comunicarse. El S Pen que lo compaña dispone de una punta más fina, sensibilidad mejorada a la presión, y nuevas características.

El S Pen llega acompañado de nuevas características, como la posibilidad de compartir textos o dibujos animados a través de las aplicaciones compatibles con GIF animados. Asimismo, la traducción mejorada del nuevo S Pen permite traducir rápidamente con solo acercarlo al texto, desde palabras sueltas hasta frases completas en hasta 71 idiomas. También convierte al instante unidades y monedas extranjeras.