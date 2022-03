Idea (Ikea), CFC (KFC), Starducks... Los 'ladrones de marca' en la Rusia de Putin

La marcha de cerca de 400 multinacionales extranjeras de Rusia en apenas un mes -aunque no todas han cesado totalmente su actividad- como protesta a la invasión de Ucrania ha contribuido a aislar aún más a Putin y ha provocado que cientos de miles de trabajadores rusos se queden en la calle por el cierre de oficinas y locales, pero también la pérdida para algunas empresas de un negocio importante, así como el riesgo de perder sus marcas y la expropiación de sus inmuebles. De momento, las peticiones para sustituir a las empresas extranjeras llegan con asiduidad al Instituto Federal de Propiedad Intelectual (Rospatent), que ya ha tramitado algunas de ellas.

La pasada semana, Konstantin Kukkoev, director de Luxorta-Service, un estudio de diseño de San Petersburgo, presentó una solicitud ante las Rospatent para registrar la marca comercial Idea, con un logotipo prácticamente idéntico al de IKEA. El objetivo de Kukkoev es 'reemplazar' a Ikea en la Federación Rusa, compañía para la que desarrolló numerosos proyectos, asegura. Además reclama a la multinacional un cuatrillón de rublos por la interrupción de los planes de su estudio de diseño tras la suspensión de las actividades de la empresa sueca en Rusia, según recoge la agencia de noticias estatal rusa Novosti Ria.

Casi en paralelo, 'Peppa Pig', la cerdita protagonista de la popular serie infantil del mismo nombre, se convertía en víctima de un juez de Moscú, que autorizaba a la utilización de las marcas registradas del personaje animado originario del Reino Unido de forma gratuita. El magistrado reconocía que su veredicto estuvo condicionado por "las acciones hostiles de los Estados Unidos de América y los estados extranjeros afiliados a ellos". Sin embargo, según señala a La Información, Juan José Caselles, jefe del Departamento Antipiratería de Elzaburu, hay que tener en cuenta que en Rusia no hay jurisprudencia y que los jueces deciden de forma individual.

Gazprom Pay será el sustituto de Google Pay y PayPal, empresas tecnológicas extranjeras que han dejado de funcionar en la Rusia de Putin

Señala Caselles que en este momento hay cientos de casos de falsificación pendientes presentados en nombre de Entertainment One UK -la multinacional canadiense que hay tras 'Peppa Pig'- y otros propietarios de marcas en toda Rusia "y sólo se ha producido una decisión como esta hasta el pasado 24 de marzo. Por otro lado, hay una decisión posterior del Tribunal de San Petersburgo -11 de marzo de 2022, número А56-582/2022- sobre un caso muy similar, en el que la demanda de Entertainment One UK contra un infractor es estimada y se concede una indemnización".

Por su parte, la energética Gazprom, la mayor compañía de Rusia, ha presentado una solicitud a Rospatent para el registro de la marca Gazprom Pay, con el objetivo de prestar servicios bancarios, servicios de autenticación de usuarios y para poder realizar transacciones financieras desde dispositivos móviles y con criptomonedas. Gazprom Pay pretende ser el sustituto de Google Pay y PayPal, empresas tecnológicas extranjeras que han dejado de funcionar en Rusia. Mientras, McDonalds, cuya imagen y marca ya habían sido pirateadas en la región ucraniana del Dombás con los DonMak, probablemente tendrá un 'sustituto' en la Federación Rusa. Con un logo prácticamente idéntico al de la multinacional estadounidense, la marca comercial Uncle Vanya ya ha presentado su solicitud a las autoridades rusas. El logotipo consiste en la letra cirílica 'V' sobre un fondo rojo.

El precedente de lo que ahora está sucediendo en Rusia lo podemos encontrar en Crimea, la región ucraniana ocupada por Putin desde 2014, en la que no hay marcas internacionales de hostelería, debido a las duras sanciones impuestas por los países occidentales a cualquier negocio que opere en Crimea. En la región, objeto de conflicto entre Rusia y Ucrania, los Kentuky Fried Chicken (KFC) ha sido sustituidos por Crimean Fried Chicken (CFC) y en ellos se pueden encontrar los típicos cubos rojos y blancos que distinguen a la cadena estadounidense, pero con un número de alitas muy superior. También las cafeterías Starbucks han sido sustituidas por otras con una cartelería prácticamente calcada a la empresa de Seattle, pero con 'patito' en lugar de una sirena y con el nombre Starducks.

Para encontrar un precedente de legalización de la piratería de marca hay que remontarse a la I Guerra Mundial con la 'apropiación' de la aspirina de Bayer

El Gobierno ruso ha lanzado una dura amenaza sobre todas las empresas extranjeras que han abandonado el país y ha señalado a las naciones enemigas, entre ellas España. Muchas de las grandes compañías españolas decidieron una salida rápida, entre ellas Inditex -Zara, Bershka o Pull&Bear-, con más de 500 tiendas; Tendam -Women'Secrets y Springfield; entre otras-; Mango; Gestamp; Roca o Grupo Antolín. La marca Zara ya tuvo un intento de replica en Rusia hace años con ZaraZara, una franquicia fallida con un logo idéntico al de la española, y ahora todavía está presente en diversas ciudades de la Federación la marca Zarina, muy similar a la de la textil gallega. El decreto del Kremlin, que permite hacerse con patentes, marcas y diseños de empresas extranjeras sin pagar compensaciones, pone en grave riesgo a cientos de compañías, incluso las que no han descartado volver cuando acabe el conflicto.

Con el decreto se legaliza, en parte, la piratería intelectual en un país que ya es conocido por no brindar una protección adecuada a los activos intangibles, según destaca en un artículo que recoge 'The Conversation' y firmado por los profesores expertos en propiedad intelectual de la Universidades de Londres y Nottingham Enrico Bonadio y Alina Trapova, respectivamente. Antes de la invasión, Rusia ya fue incluida en la 'lista de vigilancia prioritaria' del gobierno de EEUU para los países que no protegen adecuadamente la propiedad intelectual.

Según destacan los profesores, la suspensión de los derechos de propiedad intelectual como arma económica en conflicto no tiene precedentes, al menos en las últimas décadas y para encontrar hechos similares hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos aprobó la Ley de Comercio con el Enemigo, a partir de la que se confiscaron los derechos de autor y las patentes, entre ellas la aspirina de la alemana Bayer, como parte de las reparaciones de guerra acordadas por Alemania en el Tratado de Versalles. La violación de los derechos de propiedad intelectual puede ser denunciada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), el organismo encargado de garantizarlos.

Por su parte, Caselles, apunta que, en general, no parece que el Gobierno ruso esté tomando en este momento medidas amplias que equivalgan a la nacionalización de la Propiedad Intelectual extranjera o a la prohibición total de la aplicación de patentes para los titulares de patentes de ciertos países y que los recientes cambios en la legislación se refieren a situaciones específicas, como la emergencia, la garantía de la defensa y la seguridad del Estado o la protección de la vida y la salud de los ciudadanos. Sin embargo si cambia, en el caso de que se decida la expropiación de la patente o marca la indemnización, que antes rondaba el 0,5% de los ingresos reales y ahora no se contempla.