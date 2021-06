Ikea lanza un modelo de suscripción de alquiler de muebles desde 1 euro al mes

La empresa sueca de mobiliario para el hogar continúa ampliando su oferta de productos y servicios. Hace unos meses, Ikea se asociaba con la estadounidense TaskRabbit para proporcionar una red de técnicos de montaje e instalación de los muebles. La plataforma permite a los clientes contratar de manera temporal a estos profesionales por precios muy competitivos y olvidarse de las instrucciones.

Además, también se expandirá en la capital. Tiene pensado construir dos nuevos establecimientos ubicados en Las Rozas y Torrejón de Ardoz de hasta 15.000 metros cuadrados para llegar a otros clientes de la comunidad.

Ahora, se ha asociado con una compañía vallisoletana para ofrecer suscripciones mensuales de alquiler de muebles. De esta manera los consumidores podrán decorar su hogar con nuevos artículos a su gusto y cambiarlos después de varias semanas.

Varios modelos de suscripción

Rentchester es una idea de dos jóvenes emprendedores españoles, Ignacio Posadas y Adolfo Delibes, que permite alquilar los muebles para tu próxima casa mediante una suscripción al más puro estilo de Netflix.

Según detallan en Idealista, su compañía trata de resolver un problema habitual cuando cambias de domicilio, ¿qué hacer con los muebles que ya no quieres? "Ponerlos a la venta a veces es proceso muy lento, y pensamos lo que facilitaría esta situación es que una empresa te alquilara los muebles por temporadas", explican.

En su web los clientes pueden adquirir muebles por periodos de entre tres y 36 meses, de manera que cuánto más tiempo alquiles los productos más baratos resultarán. Hay dos opciones para seleccionar los artículos: individual por cada mueble, como por ejemplo una mesa redonda sencilla por solo 1 euro al mes, o por packs de habitaciones, que engloba varios muebles desde 66 euros mensuales. Este último año, también han diseñado paquetes especiales para el teletrabajo, el más simple desde 7 euros y el más completo por 49 euros mensuales.

Opción a compra

Este servicio incluye además de la entrega, el montaje y la recogida, por lo que no tendrás que preocuparte de nada. Cuando la suscripción ha finalizado los usuarios puedes escoger entre ampliar la suscripción, solicitar la recogida o comprarlos para quedárselos para siempre.

La última opción tendrá en cuenta las cuotas pagadas anteriormente que se descontarán del precio final de los productos. De esta forma, si un mueble no encaja en tu estilo o luego no ha sido tan útil como pensabas no tendrás que pasar el proceso de venderlo o déjalo olvidado, sino que podrás cambiarlo de forma sencilla y sin esfuerzos.

Otra de las ventajas, especialmente para recién independizados, es evitar los grandes desembolsos de dinero iniciales o los complicados procesos de mudanza. De momento, el servicio está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga aunque planean llegar al resto de España en los próximos años.

Más enfocado en las empresas y autónomos, la compañía sueca ha traído a España su servicio Ikea Rental, que ya estaba disponible en otros países europeos como Dinamarca, Noruega o Polonia. La idea es fomentar la sostenibilidad y la economía circular dando una segunda vida a los muebles y a la decoración mediante un alquiler temporal de los artículos.