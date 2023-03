Imaz (Repsol) carga contra el veto a la venta de coches de combustión en 2035.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha indicado este miércoles que prohibir el vehículo de combustión en 2035, como ha aprobado el Parlamento Europeo (PE), "es un grave error" porque genera "incertidumbre" y de nuevo vuelve a frenar la compra de coches. Durante la inauguración del 32 congreso de la patronal de concesionarios oficiales Faconauto, en la que también ha intervenido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Imaz ha dicho que, con esa medida, la gente no sabe de nuevo qué coche comprar y se genera un rechazo a sustituir de momento el vehículo particular.

Además, ha considerado que los fabricantes de vehículos no tienen un incentivo para invertir en mejorar la eficiencia del motor de combustión, lo que hace que no se reduzcan las emisiones. También ha afirmado que "no podemos ayudar sólo a los coches eléctricos", que no puede comprar la mayoría de la población; y ha recordado que la industria española, que produce y repara todavía muchos coches de combustión, "sufre" por haber sólo apoyo al vehículo cero emisiones.

Insta a apostar por la renovación del parque

Ha recordado que hay muchas otras formas de motorización y que lo que hay que hacer es apostar por la renovación del parque automovilístico. Imaz ha indicado que, si fuésemos capaces de renovar todo el parque automovilístico en España coche por coche de las mismas tecnologías que los que hay, se rebajarían un 30% las emisiones de CO2 del transporte en el país.

Para Imaz, "demonizar" a algunas tecnologías, como la diésel, ha tenido el efecto de que se dejaran de comprar coches nuevos, mientras que se adquirían más coches diésel de más de 10 de años a la espera de cómo evolucionen las prohibiciones y por dónde y qué vehículos podrán circular en el futuro. Además, ha dicho que Repsol tenía hace diez años unas predicciones de descenso de venta de combustibles que no se están produciendo en la medida que preveían, debido a que no se sustituyen coches antiguos, que son los que más consumen y contaminan.