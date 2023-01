Una incidencia en Dazn deja a clientes de Movistar y Orange sin ver el fútbol.

Una incidencia registrada el domingo en Dazn provocó que clientes de Movistar y Orange no pudieran activar nuevas cuentas para entrar en la aplicación de la plataforma y ver partidos de fútbol, justo el fin de semana en el que los operadores dejaban de emitirlos a través de sus respectivas aplicaciones.

Dazn dejó de emitir desde el sábado los partidos de fútbol de LaLiga a través de las aplicaciones de Movistar y Orange TV, por lo que los clientes de estos operadores tuvieron que volver a seguir estos encuentros a través de la aplicación de la plataforma británica de deporte por 'streaming'.

Sin embargo, los clientes de Movistar y Orange que no tenían activa previamente la cuenta de Dazn no pudieron ver el partido programado para este domingo (Athletic de Bilbao-Real Madrid) en sus dispositivos móviles, tabletas, ordenadores y televisión al no poder entrar en la aplicación de Dazn ya que no podían crear su usuario, según han informado a EFE varias fuentes.

Los operadores llevaban semanas recordando a los clientes la necesidad de activar las cuentas de Dazn si querían seguir viendo los partidos de esta plataforma a través de la aplicación en los distintos dispositivos sin decodificador del operador. Los problemas comenzaron justo al inicio del partido y ya están solventados, según han informado a EFE fuentes de Dazn, que no han entrado a valorar el alcance de la incidencia a la espera de recopilar más información.

Los operadores comenzaron a emitir este deporte a través de sus respectivas aplicaciones después de los errores técnicos que experimentó Dazn en las primeras jornadas de LaLiga y tras las quejas recibidas por parte de los usuarios.

Este fin de semana, Dazn decidió poner fin a esta circunstancia y volvió a ofrecer los partidos desde su aplicación. Esta medida afectaba a los que disfrutan del fútbol a través de las aplicaciones de MovistarPlus y Orange TV y no para los que usan el descodificador, ya que los canales de Dazn LaLiga sí que se mantienen en las parrillas de los descodificadores de las operadoras.

Telefónica y Dazn resultaron adjudicatarias en diciembre de los derechos audiovisuales de LaLiga Santander para las próximas cinco temporadas (2022-2027) por 4.950 millones de euros. Telefónica (Movistar) adquirió 5 partidos por jornada más 3 jornadas completas, mientras que Dazn 5 partidos por jornada. Orange ofrece fútbol tras sendos acuerdos con el operador español y con la plataforma de deporte.