La incertidumbre catalana, una piedra en el camino publicitario de Atresmedia

Tanto Atresmedia como Mediaset cerraron el tercer trimestre de 2017 con un beneficio superior a 100 millones de euros, según los resultados presentados recientemente por las dos compañías a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), pero el mercado publicitario no ha sido fiel a las positivas previsiones de hace un año. El tema catalán será la siguiente piedra en el camino, según Credite Suisse.



Un nuevo informe del banco de inversión suizo, centrado en Atresmedia, vuelve a refrendar lo que ya anunció WPP en agosto, avisando de la feroz competencia que suponían Google y Facebook en el terreno digital, donde Atresmedia y Mediaset también compiten con su contenido online. También lo anunciaron ProSiebenSat.1 Media y Macquarie, que apuntaba a Netflix y HBO como rivales en un "mercado televisivo español más competitivo”.



Según las últimas estimaciones, los ingresos publicitarios han sufrido una caída de un 2% a un 1% en 2017. En lo que va de año, Atresmedia se ha embolsado 664,8 millones de euros en concepto de publicidad televisiva, lo que supone un crecimiento del 0,5% respecto al mismo período de 2016.



Credite Suisse ya aventura un final de año complicado en el sector publicitario, especialmente een este mes, al que califica como “plano” en cuanto a crecimiento. “El pronóstico de Atresmedia del mes de octubre es más pesimista que el de Mediaset España”, aseguran los analistas, que esperan un impulso en los meses de noviembre y diciembre.



Cataluña, clave publicitaria



Este décimo mes del año está marcado por la situación de Cataluña, que 20 días después del referéndum ilegal, aún sigue enquistada. “Nos preocupa la perspectiva publicitaria a corto plazo para Atresmedia, especialmente por la incertidumbre política en Cataluña”, explican los analistas de Credite Suisse.

Es algo habitual que la publicidad se debilite durante periodos de inestabilidad gubernamental. "Aunque la situación en Cataluña todavía no ha afectado el consumo privado o las intenciones de gasto de los anunciantes, creemos que si la situación empeora y se vuelve prolongada, entonces la publicidad podría sufrir”, añaden. Según cita el informe, “la publicidad en 2017 ha sido mucho más débil de lo que se había previsto” porque “se han invertido en medios digitales”.



Hay más riesgos “clave” para Credite Suisse como “una desaceleración significativa en la economía española, o una disminución de la audiencia de Atresmedia”. La televisión de San Sebastián de los Reyes ha perdido medio punto en el último año, pero sus dos canales principales, Antena 3 y La Sexta, han sufrido una caída mayor: de 1,1 y 0.9 puntos respectivamente.



Hasta la fecha, el grupo Mediaset es el que ha reducido su publicidad en un 0,9%, pero los analistas prevén una mejoría en el global de sus ingresos en el último trimestre. Se espera que el mercado evolucione de forma positiva a largo plazo y en 2018 Atresmedia ingrese 60 millones de euros más que este año hasta alcanzar los 1.100 millones en 2019.

La acción no crecerá



Credite Suisse mantiene "neutral" el valor de la acción de Atresmedia hasta final de año en 8,90 euros (a 8,71 a cierre de 20 de agosto). Es decir, que no se recuperará de la caída que ha sufrido a lo largo de 2017. El valor de su acción, así como el de Mediaset, han caído casi un 30% desde el mes de abril.



La acción de la compañía de Paolo Vasile, a la que Credite Suisse da un valor de 9,80 euros (a 9,36 a cierre de 20 de agosto), achaca este descenso anual a “la revisión a la baja de estimaciones” de varias casas de análisis en torno a “la compañía y el sector” en general. Algo que por el momento, no tiene visos de mejorar.