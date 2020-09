De Zara a Bershka: nuevas colecciones de Inditex para impulsar sus ventas

Tras H&M, le ha llegado el turno a Inditex que, igual que la primera, ha superado sus previsiones en su segundo trimestre fiscal y ha ganado unos 214 millones de euros -de mayo a julio-, frente a los 409 millones de pérdida del primero, debido a la pandemia de la Covid-19.

Aunque la crisis ha hecho que en el semestre completo pierda 195 millones de euros, pese al fuerte crecimiento del online en un 74%. De hecho, el grupo superó por primera vez, un millón de pedidos por Internet en un solo día.

Así, para seguir impulsando su comercio electrónico, la compañía ha incorporado una serie de funciones en su web con las que espera seguir impulsando sus ventas, tirando también de las nuevas colecciones y tendencias a las que se ha sumado.

Zara lanza 'Boldly efortless'

Abrigos, botas, jerseys, prendas de punto, chaquetas... Es parte de lo que ya se puede ver y comprar en la nueva colección de Zara. O dicho de otro modo, en la piedra angular de Inditex ya ha llegado el otoño, con el que espera relanzar sus ventas, junto a otras novedades como funciones en la aplicación para impulsar (aún más) la compra online.

Veamos, a continuación, algunas de las prendas más interesantes de Zara de su nueva colección de otoño:

- Abrigo Limited Edition: abrigo de manga larga con cuello de solapa. Bolsillos laterales y cierre delantero con botones. El precio es de 99,95 euros.

- Jersey cropped marrón: confeccionado con tejido en mezcla de algodón y cashmere, escote pico y manga larga y acabado en rib.

- Botín plano piel track: zapato típico botín plano de piel de color negro. La altura de la suela es de 3 centímetros. Tiene un corte de piel con elásticos en los laterales y suela track con relieve.

Bershka sigue apostando por la 'moda athleisure'

Durante los últimos meses y dadas las circunstancias del confinamiento, fueron muchos los que optaron por hacer deporte, lo que implicó un alto número de ventas en prendas deportivas, material, etc. Así, han tirado de la 'moda athleisure'

Las marcas de moda no han querido quedarse atrás, como H&M que ha sabido aprovechar el tirón de esta tendencia: un tipo de ropa que va a caballo entre la deportiva y la casual. La razón detrás de este cambio es que las ventas se han disparado en el sector textil en este tiempo, especialmente durante el confinamiento, en el que la mayoría de los españoles han antepuesto la comodidad a la elegancia o sofisticación.

Y de esta moda parece seguir tirando Bershka viendo las nuevas colecciones de su tienda:

- Pantalón jogger textura de color gris. Disponible a un precio de 19,99 euros.

- Sudadera print: disponible por 25,99 euros.

- Deportivas rejilla calcetín: en color negro por 35,99 euros.

- Bolso efecto cocodrilo: en color negro o rosa por 12,99 euros

Stradivarius tira de la 'cultura denim'

Si por algo parece estar apostando Stradivarius es por todo lo vaquero. Hasta siete colecciones distintas tiene en el apartado de Denim: rectos, anchos, pitillo, mom fit, acampanados, pitillo premium o baggy.

A estos se suma también las faldas vaqueras que "más que una prenda es un icono: de lo atemporal, de lo perdurable, pero también de la feminidad y del atractivo de la sencillez", expone en su página Stradivarius. Como no, tampoco podían faltar las cazadoras o chaquetas vaqueras que desde hace años son prenda indispensable para el otoño.

Se pueden, así, encontrar jeans baggy por 25,99 euros o unos pitillos premium con rotos por la parte de la rodillera por 25,99 euros, entre tantos otros.

Massimo Dutti apuesta por el 'New Comfort' para hombre

En Massimo Dutti siguen apostando por la comodidad, no tanto del estilo athleisure, ya que sigue su estilo más elegante. En prendas masculinas destacan los chalecos por un precio de 129 euros , jersey polo 100% lana merino por 45,95 euros, cárdigan o deportiva de piel, o pantalón chino slim fit por 39,95 euros.

Todas son prendas de nueva colección para aprovechar la llegada del otoño. A diferencia de Zara, cuya ropa de la colección Boldly efortless no ha llegado aún a todas las tiendas, en esta ocasión, ya se pueden adquirir en cualquiera de las que siguen abiertas.

Oysho se sube al estilo yogui

Oysho también se ha sumado a una de las tendencias que, no por novedad, pero sí por las circunstancias, ha ganando buena cantidad de adeptos durante los últimos meses: el yoga. Y es que durante el confinamiento muchos se han sumado a esta práctica (no hay más que ver los datos del canal de Youtube de Xuan Lan Yoga, quien incluso, realizó series y vídeos en directo de sus clases durante la cuarentena) y esta marca de Inditex no se ha quedado atrás.

Prueba de ello es la nueva colección Yoga & Meditation de Oysho con hasta 322 novedades.

Así, encontramos pantalones harem 100% algodón orgánico por 29,99 euros, una chaqueta cruzada 100% algodón por 22,99 euros, un top seamless de tiras por 15,99 euros, una manta de algodón y seda por 39,99 euros... prendas y hasta material para realizar yoga como un bloque 100% corcho por 15,99 euros o una esterilla por 35,99 euros.