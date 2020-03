Inditex se conjura con las compras online para paliar el cierre masivo de tiendas

Como para la mayoría de las compañías del sector retail en España, se avecinan tiempos complicados para Inditex en pleno estado de alarma decretado el pasado domingo por el Gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus. A pesar de su solvencia financiera (ayer mismo comunicaba a la CNMV sus resultados en 2019, con una facturación de 28.300 millones y unas ganancias de más de 3.600 millones), la compañía se ha visto obligada a cerrar sus 1.500 tiendas en España (casi 4.000 en todo el mundo) e incluso está estudiando la posibilidad de aplicar un ERTE a su plantilla con el compromiso expreso de preservar sus puestos y salarios actuales. Pero, entre tanta incertidumbre, la compañía tiene claro cuál es el objetivo mientras dure la tormenta: apostar por su canal online.

La transformación digital de Inditex y de sus tiendas, como Zara, Massimo Dutti o Uterqüe, ya es una realidad: las ventas de la compañía a través de su plataforma online global crecieron un 23% en 2019, alcanzando los 3.900 millones de euros, lo que representa un 14% de su facturación total. No solo eso: en 2019, la compañía invirtió un total de 1.200 millones de euros destinados al crecimiento de su plataforma integrada de tiendas y online, que sirve ya a más de 200 países —66 de ellos con plataformas locales integradas de tienda y online— desde 7.469 tiendas y 44 almacenes online en todo el mundo.

De hecho, fuentes del sector explican a 'La Información' que Inditex está utilizando parte de las tiendas que han cerrado para gestionar y empaquetar los pedidos de las compras online. Se trata de un estrategia puntual para paliar precisamente la falta de establecimientos físicos como puntos de venta y, de paso, permite a la compañía ahorrarse costes, así como evitar retrasos. En este sentido, la compañía quiere no perder el ritmo de entrega en plena crisis, a la espera de que se mitigue el coronavirus y llegue el esperado repunte de ventas, previsiblemente para cerrar la campaña de primavera-verano.

Sea como fuere, para completar el proceso de transformación digital y llegar al 100% de sus marcas, Inditex señala que en 2020 tiene previsto realizar las inversiones necesarias para garantizar que todas sus tiendas tengan implementado el sistema RFID que ha disparado el negocio tanto físico como online en el último ejercicio. Y, tal vez, sea la única forma de amortiguar la previsible caída en ventas en las próximas semanas o meses que dure la crisis. Pero, ¿qué es exactamente el sistema RFID y por qué podría ser el sostén de Inditex a corto plazo? Vayamos por partes.

RFID, solución para la integración de tiendas físicas y online

El RFID (Radio Frequency Identification, por sus siglas en inglés) es una innovadora tecnología con la que se cataloga cualquier artículo utilizando una etiqueta legible por radiofrecuencia. Esta es la teoría, pero en la práctica su creciente uso en almacenes y tiendas se debe a que permite identificar cualquier producto incluso sin sacarlo de una caja o de los propios palés de entrega. Esto significa que, por ejemplo, si hay que realizar dos envíos de dos cajas distintas desde un almacén, con el uso del RFID las empresas evitan tener que abrir las cajas y verificar su interior, un proceso de unos pocos segundos, pero que puede suponer una pérdida de tiempo importante a lo largo de un año en una empresa de las dimensiones, pongamos, de Inditex.

Otra gran ventaja es que el RFID, además, no necesita energía; simplemente se alimenta de la onda de radiofrecuencia que recibe y, solo en ese momento, reacciona emitiendo la información que contiene la etiqueta. Es decir, que no solo es 100% sostenible, sino que tampoco supone un gasto de consumo eléctrico extra para la compañía en cuestión. Por eso, desde el principio ha sido concebido para una gestión del inventario más eficiente. ¿Qué es lo que han hecho compañías como Inditex o El Corte Inglés? Utilizarla como una solución para la integración de las tiendas físicas y online.

Inditex lleva tiempo acelerando el proceso de transformación digital con un único objetivo: que al usuario y a sus empleados les sea indiferente comprar en tienda física u online. Por eso, en los últimos años se ha experimentado con tiendas con robots para entregar pedidos online, espejos en los probadores con pantallas incorporadas donde buscar prendas y, también, cajas adaptadas al pago automático sin vendedor. Pero detrás de todo el proceso de integración está el RFID, que permite a la compañía no discriminar entre pedidos desde tienda o desde el canal online. Y el resultado es abrumadoramente positivo, especialmente en tiempos de gestión de inventario en almacenes.

De hecho, el objetivo último de Inditex es que, en un futuro próximo, los pedidos online puedan ser entregados como máximo al día siguiente de la compra en cualquier lugar del planeta y durante el mismo día en grandes ciudades como ya ocurre en lugares como Madrid, Londres, París, Estambul, Taipei, Shanghai y Sidney. Eso siempre que la actual crisis del coronavirus no obligue a retrasar los planes de implantar el RFID en todas las marcas de Inditex a lo largo de 2020.

Por el momento, no se están registrando grandes retrasos en los pedidos online a tiendas como Zara -el único canal de compra disponible, al menos en España-, si bien la caída en ventas ya está modificando la estrategia de Inditex, ya que tanto en tienda como online se han desplomado un 24,1% entre el 1 y el 16 de marzo 2020, según la compañía. Por eso, algunos analistas ya están apuntando a una campaña de rebajas improvisada en la mayoría del sector textil, tal y como apunta 'Business Insider España'. En cualquier caso, y para garantizar tanto la producción como la entrega, la compañía se ha ofrecido al Gobierno para actuar como mediador logístico con China, al tiempo que enviará desde China al menos 300.000 mascarillas quirúrgicas a modo de donación para contribuir a frenar la crisis del coronavirus.