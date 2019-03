Inditex 'inyectó' más de 1.895 millones a las filiales de Italia o Reino Unido en 2018

Inditex desveló hace unas semanas cómo le fue en el último año. Un ejercicio agridulce porque sus ventas y su rentabilidad siguieron al alza, pero pisó el freno de forma significativa. Ahora, desvela más detalles en el informe anual que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por ejemplo, cuánto dinero ha inyectado a sus filiales. Al menos, a algunas divisiones del negocio de la dueña de Zara.

"Los principales movimientos del ejercicio en las inversiones en instrumentos de patrimonio se corresponden con filiales participadas al 100% localizadas en Italia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Estados Unidos, y responden a las decisiones de la dirección del grupo en cuanto a la gestión de las operaciones", resume en sus cuentas individuales.

¿A cuánto ascienden esas aportaciones?

"Durante el ejercicio 2018 se han realizado adquisiciones y ampliaciones de capital por importe de 1.895 millones de euros", desglosa. Una cifra que contrasta de forma significativa con los 26 millones que asumió un año antes. También señala "aportaciones no dinerarias por importe de 352 millones de euros, devoluciones de aportaciones por importe de 215 millones; y ventas a otras sociedades dependientes de ciertas inversiones en empresas del grupo cuyo coste de adquisición ascendía a 387 millones", resume.

Unos movimientos que la compañía con sede en Arteixo enmarca en su operativa habitual porque, asegura, no han tenido ningún impacto ni operativo ni en los flujos de caja de la dueña de Massimo Dutti, Pull & Bear y Oysho. En este sentido, Inditex desglosa que "el impacto de dichas operaciones ha originado un abono por importe de 137 millones de euros en el epígrafe 'otras reservas' del balance, y un resultado positivo de 1.894 millones de euros en el 'deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros de empresas del grupo y asociadas".

El impacto del Brexit

Inditex también da detalles en el informe de cómo le puede afectar un adiós (sobre todo si es sin acuerdo) del Reino Unido a la Unión Europea, ahora en el aire tras los sucesivos rechazos a los planes de Theresa May en el parlamento británico. "Entre los principales riesgos derivados de un Brexit no negociado destaca la posibilidad de disrupciones transitorias en el suministro de los servicios y mercancías necesarios para el normal funcionamiento de la oferta comercial multicanal del grupo en el Reino Unido", reconoce. De hecho, Inditex ya ha realizado pruebas en sus almacenes logísticos para estar preparada ante esta situación.

"Otra de sus manifestaciones sería el establecimiento de aranceles, así como el aumento de la fricción comercial resultado de la eliminación de la libre circulación de bienes y servicios", admite. También asume la previsible debilidad de la libra en ese escenario y que "el consumo podría desacelerarse", aunque no da cifras concretas.

"Un entorno de incertidumbre regulatoria generaría tensiones en el mercado laboral británico (...). Además, la variación sobrevenida de la regulación podría comprometer el suministro de bienes y servicios que el grupo recibe fuera del Reino Unido de entidades domiciliadas en esa jurisdicción. Algunos de estos proveedores podrían experimentar dificultades". Eso sí, cree que el riesgo, para Inditex, sería residual "una vez implementadas las acciones de mitigación, no sería significativo".

Hacienda revisa sus últimas cuentas

Inditex también plasma en su informe anual que la Agencia Tributaria está revisando sus últimas cuentas. Según indica la compañía, se trata de una comprobación rutinaria. "En la actualidad se encuentran en curso actuaciones de comprobación por el Impuesto sobre sociedades del grupo fiscal del que Industria de Diseño Textil, S.A. es sociedad dominante. El alcance temporal de la comprobación comprende los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016".

Y no prevé un golpe de esta revisión. "No se espera que de las actuaciones de comprobación en curso, ni de otras que pudieran llevarse a cabo en el futuro en relación con los períodos no prescritos, resulten pasivos adicionales de consideración para la sociedad", recalca.