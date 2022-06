Indra adopta una política de gestos para apaciguar a la CNMV y evitar una OPA

Indra ha iniciado la reconstrucción de su hoy precario consejo tras la toma de poder del Estado, a través de la Sepi, junto a Sapa y Amber Capital. Y lo ha hecho mirando claramente a la CNMV. La compañía ha adoptado una política de gestos para apaciguar al regulador bursátil español y evitar 'in extremis' la confirmación de un pacto entre los tres y la consiguiente obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA), algo que alimentaron ayer los consejeros expulsados en las cartas publicadas. Esos gestos van desde la renuncia al voto dirimente del presidente Marc Murtra, que no tiene ningún valor en esta transición ante la mayoría de consejeros dominicales, hasta la designación del único independiente de la ‘era Abril-Martorell’ que queda como presidente de la determinante comisión de nombramientos.

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, marcó el camino el pasado viernes unas horas después de que se ejecutara esa ‘toma de control’ de la Sepi con el cese (o no renovación) de hasta cinco independientes. Pasó de puntillas por la posibilidad de que existiera una concertación concreta en el acuerdo de la toma de control: “La normativa es muy clara, pero la casuística puede ser muy amplia”. Pero puso mucho más énfasis en la reconstrucción del órgano de decisión: “Habrá que ver cómo la compañía recompone el porcentaje de independientes, una figura esencial porque velan por el interés social y de los accionistas no representados”.

Y en el consejo han tomado cartas en el asunto, pero con una política de gestos con los que tratar de aplacar a la CNMV en su vigilancia de los diferentes movimientos vividos en las últimas semanas. El primero ha sido la reconstrucción de las comisiones, obligando a los dos consejeros independientes que quedan a multiplicarse para estar presentes en todas ellas. La clave es la de Nombramientos y Retribuciones. Y será presidida por Ignacio Martín. El exdirectivo de Alcaltel y CIE Automative es el único de los independientes díscolos de la anterior etapa de la compañía y está de salida, pues ha anunciado su intención de dimitir más adelante pero con el compromiso de mantenerse hasta finales de octubre para evitar el bloqueo.

Este es un gesto de cara a la CNMV y a intentar demostrar la independencia de todo el proceso. Nombra a Martín, aunque tenía la opción, con el reglamento en la mano, de nombrar a García, designado consejero ya bajo el mandato de Murtra. Y luego insiste en varias ocasiones en que buscan que el comité “pueda seleccionar con absoluta libertad y proponer con plena independencia de criterio a los candidatos más adecuados”. Es cierto que hay mayoría de independientes y que Martín es del ya extinto grupo de los rebeldes. Pero la última palabra la tendrá un consejo en la que 5 consejeros, entre dominicales y ejecutivos (estos últimos, lógicamente, se posicionarán en favor de la compañía), tienen mayoría frente a esos dos independientes.

El otro guiño hacia la CNMV en este proceso de reconstrucción tiene que ver con la preparación previa de la designación de esos independientes. Se incluye en la fórmula el asesoramiento externo para la comisión de nombramientos de una consultora especializada e independiente. Ya con el intento de nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo la ausencia de un informe específico de idoneidad fue una de las exigencias de los independientes, que señalaban la falta de experiencia del directivo catalán. El trabajo se encargó a Spencer Stuart. En este caso no se ha hecho público el nombre de la compañía que participará en el proceso.

Otro de los movimientos más simbólicos que efectivos es el del presidente no ejecutivo. El directivo cuenta con voto dirimente en caso de empate. Esto era un arma de la Sepi y el resto de socios para desempatar en caso de enfrentamiento con los independientes. Terol exigió para su dimisión una condición indispensable: que Murtra renunciara a ese 'poder'. Ahora lo plantea como una suerte de 'sacrificio'. Pero hoy realmente ese voto de calidad es innecesario para sacar adelante los nombramientos, por la mayoría amplia de la Sepi, Sapa y los ejecutivos. No queda claro si esta medida es indefinida. Incluso aunque lo fuera, sería efectiva en un consejo hostil con un grupo de independientes rebeldes como sucedió en mayo de 2021 o durante el último año. Queda por ver si ese 50% de independientes acaban planteando batalla. Lo lógico es pensar que no lo harán.

La Sepi se resiste a lanzar una OPA y de ahí que trate de trasladar la imagen de independencia en la reconstrucción. Pero los hechos acaecidos durante la junta del jueves siguen siendo objeto de análisis y crítica. Primero han sido los consejeros independientes cesados los que han acusado veladamente en las cartas enviadas al secretario del consejo y la CNMV de un potencial pacto de concertación. Un acuerdo que obligaría a Sepi a lanzar esa oferta pública a un 'precio equitativo', situado en torno a los 11 euros por título. Pero no es el único frente que se abre. También minoritarios buscan judicializar el caso denunciando en primer lugar ante el regulador, a través del bufete de abogados de Cremades, ese pacto y exigiéndole que tome medidas. Estudia acciones para reclamar daño patrimonial causado a accionistas.

Tras el fuerte golpe sufrido en bolsa el pasado viernes, con una de las mayores caídas de los últimos años, la acción ha subido en torno a un 5% este lunes y martes pese a este 'tira y afloja' por el gobierno corporativo. Empieza la cuenta atrás para dilucidar si se reconstruye finalmente el consejo sin lanzar una OPA o si finalmente el Estado decide mover ficha a instancias de la CNMV o por iniciativa propia. Mientras se resiste, trata de hacer múltiples guiños.