Indra busca cerrar su vacío de poder tras blindar la comisión de nombramientos

Indra acelera para tratar de cerrar el 'vacío de poder' al que se ha visto abocada por la crisis de gobierno corporativo que ha generado el cese y dimisión de cinco de los siete consejeros independientes. Blinda la Comisión de Nombramientos para que tenga plenos poderes con los que designar a los nuevos representantes independientes del consejo de administración. Éstos encargarán informes a consultores externos para hacer una lista de potenciales candidatos. Hoy el órgano de decisión vive una situación precaria. La mayoría de dominicales nombrados por los protagonistas de la toma de control durante la junta general del pasado jueves -Sepi y Sapa- frente a los independientes complica decisiones de gestión ante la vigilancia estrecha de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo puso sobre la mesa este lunes a última hora esa reorganización de las comisiones. Los dos consejeros independientes se multiplicarán para estar presentes en todos los comités. El más relevante en la situación actual es el de Nombramientos, que según el código de buen gobierno, debe estar presidido por uno de estos representantes no adscritos a ningún accionista relevante. Sin este blindaje no sería posible la reconstrucción tras la 'toma de poder' de Sepi, Sapa y Amber Capital. No hay dudas sobre el movimiento: nombrar a Francisco Javier García, expresidente de Seat nombrado hace varias semanas y señalado para tutelar la renovación de la cúpula, para este comité. En el resto hacen lo mismo.

Este es el primer paso para lograr esta reconstrucción exprés que le ha exigido también la CNMV. Lo siguiente será encargar a consultores externos una lista de varios candidatos para esos puestos de independientes, intentando tener ese 'sello' con el que poder designarlos por cooptación en el consejo y sin la necesidad de una junta general de accionistas 'exprés'. Tendrán que ser ratificados en una asamblea, pero esta no tendría que ser en el muy corto plazo.

Al menos quedan cuatro sillones libres para mantener la mayoría de independientes en número frente a los dominicales (y ejecutivos) actuales. El consejo de administración de la compañía, tras la dimisión de Silvia Iranzo el pasado domingo, se queda fijado en un total de nueve. De ellos, tres son dominicales de dos de los tres grandes socios que votaron a favor de los ceses y del vuelco en la junta: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Sapa. Hay uno, el presidente Marc Murtra, que no es dominical, pero tampoco es independiente como tal y con su voto dirimente puede mover la aguja. Y sólo hay dos independientes.

Esta configuración actual deja en una suerte de 'vacío' en la cúpula. Mientras que no haya un reequilibrio del órgano de decisión, será muy difícil sacar adelante decisiones significativas. La razón, según explican fuentes conocedoras, es que cualquier movimiento tendría que ser aprobado por esa mayoría conformada por Sapa y Sepi. Esto levantaría más sospechas sobre una potencial acción concertada mientras todos los focos de la CNMV están sobre la empresa. Eso es justo lo que se quiere evitar.

El objetivo desde la compañía tecnológica y de defensa es tratar de acelerar al máximo para no alargar esta situación de interinidad. El propio presidente no ejecutivo, Marc Murtra, lo aseguró en una entrevista en El País, cuando habló de que él tiene la responsabilidad de cubrir las vacantes libres de independientes "con carácter de inmediatez". Eso sí, no será necesaria una junta general de accionistas rápida. Por otro lado, sigue pendiente el nombramiento del tercer consejero dominical, en representación de Sepi, que será Juan Moscoso, exdiputado del PSOE y hoy miembro del Consejo Económico y Social (CES). Ante esta situación, esta designación se pospone para más adelante.

La vigilancia de la CNMV

La dimisión de Silvia Iranzo, ex secretaria de Estado con Miguel Sebastián en Industria, ha introducido más presión al consejo y también a sus compañeros de la 'bancada' de independientes. Esta salida ha dejado pendiendo de un hilo la reconfiguración de las comisiones. En caso de que hubiera otra en los próximos días, algo que tiene unas posibilidades reducidas, llevaría a un cierto bloqueo al no poder sacar adelante nombramientos por no contar con mayoría de independientes.

Mientras todo esto se sustancia, la CNMV sigue teniendo todos los focos sobre la compañía. Ya ha hecho dos requerimientos de información a los tres accionistas que votaron a favor de los ceses de los independientes, para tratar de dilucidar si realmente hubo una acción concertada o no, algo que será harto complicado de demostrar. Aún no se han cumplido con la recomendación que señala que los independientes deben trasladar a las cotizadas su opinión sobre el contexto y motivos del cese y la compañía lo tiene que poner a disposición de los accionistas.