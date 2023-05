Indra elige a un ejecutivo del automóvil como CEO para la nueva 'era de defensa'

Fumata blanca. Indra culmina el proceso de búsqueda de un nuevo consejero delegado para esta nueva fase con mucho más foco en el área de defensa. Y lo hace con un ejecutivo del sector del automóvil, que ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Grupo Renault. Se trata de José Vicente de los Mozos, que sustituirá a Ignacio Mataix en el puesto. El consejo ha dado luz verde en una sesión que se ha alargado durante toda la tarde de este jueves al nombramiento para así poder formalizarlo y ratificarlo en una junta general de accionistas que tendrá lugar el próximo 30 de junio. En la misma sesión ha presentado su dimisión con efectos inmediatos el consejero independiente Axel Arendt, que se incorporó en la última hornada tras la crisis de gobierno del pasado año.

De los Mozos (Sao Paulo, 1962) es un directivo histórico del motor. Durante más de cuarenta años ha pasado por todos los estamentos del grupo Renault, desde aprendiz al jefe global de logística y fabricación. Ha sido una de las voces más reconocibles de la industria española, ejerciendo como presidente de los fabricantes de coches durante años. No tiene experiencia en el sector de la defensa. Dirigirá ahora los designios de una compañía en la que el peso de este sector será especialmente relevante. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se había planteado en un principio un perfil muy vinculado a este área o, al menos, con trayectoria específica en ella.

Para el puesto no sólo ha estado sobre la mesa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones -asesorada por la consultora especializada Egon Zehnder- el nombre del exdirectivo de Renault. Uno de los que más ha sonado con fuerza ha sido Miguel Ángel Panduro, actual consejero delegado de Hispasat. Con la misma edad que De los Mozos sí que tuvo experiencia relevante pues fue CEO de Isdefe y, posteriormente, de Hisdesat. No ha sido el único. También se postuló para el cargo Luis Abril, responsable de Minsait. Se ha manejado algún otro nombre como el de Tobías Martínez, todavía CEO de Cellnex hasta el próximo mes de junio.

El nombramiento, que se ha estudiado por el consejo en una sesión que se ha alargado durante toda la tarde del jueves, ha necesitado una mayoría relevante del consejo de administración de la compañía. En los estatutos sociales se contempla que para esta designación se necesita el voto favorable de la mayoría reforzada. Según la Ley de Sociedades de Capital, se trataría de dos tercios de los sillones que forman parte del órgano. En este caso, hay un total de 14 puestos ocupados -tras la llegada del tercero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-.

Murtra asegura que es un "privilegio" contar con un CEO "con la experiencia internacional, la independencia y el bagaje industrial". El presidente insiste en que va a trabajar con él "para impulsar una Indra más centrada en los negocios y en las nuevas oportunidades tecnológicas que la nueva coyuntura internacional ofrece". Por su parte, el ejecutivo asegura que es una "satisfacción" acudir a Indra y tratar de poner su experiencia de 40 años en compañías multinacionales al servicio de la empresa semipública.

Los frentes de gobierno corporativo

Con esta designación, la compañía busca zanjar todos los frentes de gobierno corporativo que arrancaron hace ahora dos años tras el cese de Fernando Abril-Martorell. La designación de un nuevo CEO y la consolidación de un consejo de administración reformado con igualdad de independientes. Las cuatro nuevas incorporaciones que se hicieron efectivas hace meses, estaban más centradas en el área tecnológica y no tanto en defensa: Belén Amatriain (ex directiva de Telefónica), Virginia Arce (socia de tecnología de PwC), Axel Arendt (consejero de ITP Aero), Coloma Armero (ex socia de Uría Menéndez) y Olga San Jacinto (ex directiva de Google España).

Uno de esos consejeros independientes, Axel Arendt, ha presentado su dimisión este mismo jueves con efectos inmediatos durante la sesión del consejo. La compañía no ha precisado cuáles son las razones para esta salida. Arendt formaba parte de esa hornada de independientes que entraron para cubrir las vacantes dejadas tras las dimisiones y ceses de sus antecesores en la controvertida junta de hace un año. Era el único que estaba relacionado directamente con la industria de la defensa, al ser consejero de ITP Aero y exresponsable de Rolls Royce.

La designación implica la salida de Mataix del día a día. El ejecutivo saldrá de manera automática, tal y como quedó reflejado en el acuerdo entre ambas partes para su salida, aprobado en consejo el pasado mes de marzo. Eso sí, permanecerá durante dos años más como asesor estratégico externo del consejo. Ese pacto, que se monitorizó por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco de la investigación por la alianza de Sepi, Sapa y Amber de la junta de junio de 2022, contemplaría no sólo el pago de una indemnización, sino también un contrato de prestación de servicios durante esos dos ejercicios.