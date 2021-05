Indra nombra a Murtra presidente sin poderes tras la lucha en el consejo

Solución de compromiso después de la dura crisis en el consejo de administración de Indra. La compañía tecnológica ha nombrado a Marc Murtra, impuesto por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), como presidente pero sin ninguna función ejecutiva. De esta forma, dos directivos cercanos a Fernando Abril-Martorell, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, se repartirán el poder ejecutivo como consejeros delegados con carácter solidario.

Esta solución ha sido un paso intermedio para, como aseguraba hoy La Información, evitar un vacío de poder en la compañía cotizada. De esta forma Murtra no tendrá poderes ejecutivos, después de las serias dudas que se habían cernido sobre los consejeros independientes del máximo órgano de decisión respecto a su idoneidad para el cargo. Esta decisión se toma después del completo informe elaborado por la firma de reclutamiento Spencer and Stuart.

El consejo ha aceptado la dimisión como consejero de Fernando Abril-Martorell y ha designado por cooptación como consejero a Marc Murtra Millar, con la calificación de 'Otro Externo', tal y como ha reconocido la empresa en un hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La consecuencia: el empresario del entorno del Partido Socialista de Cataluña (PSC) sería presidente no ejecutivo. Su antecesor, Abril-Martorell, sí que contaba con esos poderes.

Las funciones ejecutivas recaerán en dos consejeros que son personas de confianza del propio Abril-Martorell. Uno de ellos es Ignacio Mataix, responsable de la división de Transporte y Defensa. Otra es Cristina Ruiz Ortega, que es la que lidera el área tecnológica Minsait. Ambos será consejeros delegados. La decisión ha sido por unanimidad.

La empresa alude en la comunicación al mercado que el consejo ha considerado que el "adecuado desempeño" de sus cometidos por el primer ejecutivo "requiere que en todo momento cuente con la plena confianza de su principal accionista -es decir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-, dada su condición, además, de representante del sector público estatal, principal cliente de la sociedad y cuyas decisiones tienen un impacto relevante en su negocio".

6 millones para Abril-Martorell

De esta forma, según apunta el hecho relevante, la permanencia de Mataix y Ruiz Ortega, junto con el director general corporativo, "permite garantizar la continuidad de la gestión al máximo nivel, ejecutando el Plan Estratégico 2021-2023 aprobado por unanimidad el pasado mes de febrero".

En la misma reunión se ha dado luz verde al cese como presidente de Abril-Martorell como presidente del consejo y no someter a la junta su reelección, lo que supone la extinción del contrato que le vinculaba. Esto conllevará el desembolso de algo más de 6 millones de euros entre la indemnización, la cláusula de 'no competencia' y el finiquito por no avisarle con 3 meses de antelación.

Murtra, la imposición de la Sepi

Murtra (Reino Unido, 1972) es uno de los miembros del ‘equipo económico en la sombra’ del PSC junto a otros directivos como el propio Maurici Lucena, presidente de Aena y el que había sido elegido por el exministro para ser vicepresidente económico en caso de haber salido elegido presidente de la Generalitat. Es una persona especialmente cercana a Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona y ministro de Industria en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -fue su jefe de gabinete-.

Formó parte, junto a otros como Jaume Collboni o Meritxell Batet, de lo que se vino a denominar como la ‘generación Blackberry’, en referencia al modelo de teléfono utilizado por los cargos de la Generalitat de Cataluña. Todos ellos menores de 40 años, trataron de ganar su sitio sin éxito tras la caída de José Montilla en las elecciones de 2010.

Esta propuesta para nombrarlo es sólo un gesto más del Gobierno hacia el PSC. Hay que tener en cuenta que en los dos últimos años varios miembros del partido o empresarios cercanos a esa órbita han tomado el ‘bastón de mando’ de algunas de las empresas clave en las infraestructuras en España. En 2018, se nombró al propio Lucena como presidente de Aena, y a Isaías Táboas, quien fuera 'mano derecha' de José Montilla, como principal ejecutivo de Renfe. Ya hace unos meses, Jordi Hereu, antiguo primer edil de Barcelona, era nombrado presidente de Hispasat.