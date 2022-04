Industria defiende a Maxam aunque admite que su filial rusa sigue activa.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, aseguró este jueves que la empresa Maxam está cumpliendo con las sanciones contra Rusia y recalcó que su filial en ese país es "independiente" y por eso sigue produciendo, pero no hay operaciones entre ellas. En una rueda de prensa en Washington con motivo de su viaje a Estados Unidos, Maroto recalcó además que las tres empresas españolas -Porcelanosa, Maxam y Sercobe- a las que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó de seguir operando en Rusia, "están cumpliendo con las sanciones adoptadas en el marco de la UE" e incluso están llevando "ayuda humanitaria a Ucrania".

La titular de Industria dijo también que "hasta el día de hoy no está habiendo ninguna intervención del Gobierno de (el presidente ruso Vladímir) Putin sobre ninguna empresa española" en Rusia. "Puedo confirmar que todas las empresas españolas están cumpliendo las sanciones, incluso algunas han ido más allá y, aunque no están en el marco de las sanciones, han decidido la suspensión temporal de sus operaciones en Rusia por responsabilidad social", dijo Maroto.

Se detuvo en la "singularidad" de Maxam, que según explicó tiene una filial rusa con varias plantas, y subrayó que dicha filial, que se dedica a la fabricación de fertilizantes, es "independiente" de la matriz española y por eso sigue operando. Negó además que el Gobierno de Putin haya expropiado dicha filial. Aseguró, no obstante, que "no está habiendo ningún tipo de intercambio ni comercial ni financiero entre Maxam España y su filial rusa", y aseguró que Maxam está cumpliendo con la obligación de no exportar productos de doble uso.

También reconoció que el Gobierno está viendo "distintos elementos" y tiene "capacidad" para actuar sobre esa filial. Recordó en cualquier caso que Maxam, que fabrica explosivos, está colaborando con el Gobierno -a través de los Ministerios de Defensa y Exteriores- y enviando munición a Ucrania, dentro del compromiso del presidente español, Pedro Sánchez, de ayudar a ese país en la mejora de sus capacidades defensivas.

Además, restó importancia al hecho de que Maxam sea en parte propiedad de un fondo estadounidense. "No debería ser elemento de preocupación porque está cumpliendo estrictamente las sanciones", dijo. Desde que Zelenski citara en su discurso ante el Congreso hace dos días a tres empresas españolas y las acusara de seguir operando en Rusia, el Gobierno ha intervenido hablando con las compañías y con la embajada ucraniana para aclarar estos hechos.

Reyes Maroto explicó que el Gobierno puede decir sin lugar a dudas que estas compañías cumplen con las sanciones, y que todas las empresas españolas están teniendo una actitud "ejemplar" suspendiendo operaciones incluso cuando sus actividades no afectan al marco sancionador. Pero además repitió que las tres empresas de las que habló Zelenski cumplen y al mismo tiempo ayudan a Ucrania. Habló de los envíos de alimentos, material sanitario y ropa por parte de Porcelanosa, aseguró que Sercobe está haciendo lo mismo e insistió en la aportación de Maxam con el envío de munición.

Por otro lado, Reyes Maroto recordó que el Ejecutivo está tratando de ayudar a las empresas afectadas por las sanciones, y recordó que desde el inicio de la invasión, el Gobierno puso en marcha un grupo de asistencia técnica diaria para empresas con intereses en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Además, señaló que la Oficina Comercial española en Moscú sigue abierta para poder contar con información de cerca, y de momento se puede confirmar que no está habiendo ninguna intervención del Gobierno de Putin sobre ninguna empresa española.