El inmobiliario apuesta por los mayores y potencia la inversión en los 'senior living'

La población española es una de las más envejecidas de la Unión Europea y está en el segundo lugar de los Veintisiete que tiene mayores expectativas de crecimiento de esperanza de vida. Incluso el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 33% de la población tiene más de 55 años y que en 2035 los mayores de 55 ya conformarán entre el 40 y el 45% de la población. Debido a esto, los inversores y el sector inmobiliario han puesto el foco en nuevos métodos de vivienda para adultos que aún están en etapa activa, pero que desean vivir en comunidad.

Se trata de los ‘senior living’, activos que han cogido vuelo en los últimos años y sobre los que los agentes del área inmobiliaria ya han comenzado a hacer llamamientos para que se aumente su desarrollo tanto en zonas urbanas como de costa. Un informe elaborado por la compañía de capital inmobiliario CBRE indica que la población entre 65 y 84 años aumentará un 60% en los próximos 30 años, mientras la tasa de cobertura de los activos de 'senior living' en España tiende a cero (0,09%). Por lo tanto, comentan que es “un escenario que avala el crecimiento del sector en los próximos años en los que la falta de operadores especializados es la principal limitación”.

Estos ‘living’ para mayores son activos no medicalizados; es decir, a diferencia de una residencia, los senior living son una especie de coliving para adultos con estado físico y mental activo, que aún tienen autonomía para su día a día y no requieren de asistencia sanitaria. Desde CBRE comentan que este tipo de complejos habitacionales permiten vivir en comunidad, estar próximos a los familiares, vivir en buenos entornos y que una de las razones por la cual se les teme, es porque “en España aún existe la mentalidad de que si vas a un sitio como residencias o este tipo de flexliving, es porque no eres independiente”, indican.

Actualmente existen más de 16 activos en España donde la mitad están en centros urbanos y la otra en zonas de la costa. La gran mayoría está en las grandes capitales como Valencia, Cataluña o Madrid (donde ya hay más de 1.700 camas). “A futuro estamos viendo nuevos desarrollos en zonas urbanas, pero en ubicaciones no tan centralizadas como Andalucía o Castilla-La Mancha", explican. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, está el Forum Mare Nostrum en l'Alfàs del Pi, un senior living residencial con casi 250 pisos para más de 300 personas mayores. Fontsana Senior Living también tiene 'livings' en Palma de Mallorca; Grupo Albertia tiene diferentes apartamentos en Madrid.

Otro de los más esperados fue Las Arcadias El Encinar, que se inauguró en abril de este año. Las Arcadias dio paso a la construcción de este espacio en Madrid que tiene zonas verdes, servicios a los alrededores y espacios sociales comunes llamados ‘El círculo’. Estos buscan favorecer la convivencia y socialización entre huéspedes, y para ello han creado espacios de restaurantes, salones, comedores privados, capilla, gimnasio, biblioteca, piscina y peluquería. La CEO y fundadora de Inviertis, Rebeca Pérez, destaca las cualidades y la importancia de crear espacios como estos para los mayores: “Tenemos que imitar el método de EEUU, como en Florida, donde los 'senior living' tienen una comunidad, conserjes, enfermeras, actividades y una vida muy completa. Estos activos tienen futuro, pero aún nos falta mucho por recorrer”.

Además, la fundadora añade que los 'senior living', son muy rentables y que quedan fuera del marco regulatorio de la Ley de Vivienda, por lo cual “es una manera de ‘puentear’ la ley, que en Cataluña ya se está viendo. Se usa mucho como alquiler de media estancia, que es una buena solución”. Se trata de “una respuesta a un tema social que me parece relevante para la estructura social que tenemos. En España existe una de las esperanzas de vida más largas con una buena calidad de vida, y todo eso lleva a nuevas estructuras de vivienda”, zanja Pérez.

El único problema que existe para poder potenciar este tipo de activos inmobiliarios, según comentan los expertos, es la falta de operadores especializados: “Sobre todo hoy que las residencias de la tercera edad son las más activas de España, y vamos viendo cómo poco a poco empiezan a iniciarse nuevas plataformas con operadores de alta gama y de viviendas de tamaños entre 100 y 150 apartamentos”, comentan de CBRE. Los datos indican que los 'senior living' se han convertido en los últimos años en una de las opciones más atractivas para los fondos llegando a inversiones de más de 2.500 millones en solo unos años. Sin embargo, el toque de atención de los agentes es poner más el foco en estos activos para poder hacer frente a la situación del país.

La actual esperanza de vida de los españoles es de 80 años para hombres y de 86 años para mujeres, y se prevé que para 2035 sea de 3 años más. En 2022, según un informe de Atlas Real Estate, se disponían de más de 380.000 camas en 'senior livings', una cifra que estaba muy lejos de la media recomendada por la OMS. Para alcanzar esa meta, el documento indicaba que España necesitaría una inversión de 1.445 millones al año hasta 2030. Este mismo déficit de viviendas ha comenzado a animar a algunos grupos extranjeros a invertir en el mercado nacional, o también a grandes grupos nacionales como ASG Homes, Grupo Lar, Layetana Grupo, entre otros.