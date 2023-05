El inmobiliario confía en la estabilidad jurídica de Madrid para su despegue

La falta de vivienda en España es uno de los tópicos que marca la agenda política de la actualidad y la de los próximos gobiernos autonómicos y municipales que se escogerán en las elecciones del domingo 28 de mayo. En los últimos años diversas CCAA han lanzado proyectos urbanísticos que buscan apoyar la producción de oferta en el mercado y entregar mayor posibilidades para el acceso a la vivienda. Este 24 de mayo ha comenzado la vigésimo cuarta versión del SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) que contará con una gran oferta de vivienda que superará los 15.000 inmuebles, de los cuales, aproximadamente el 50% se encontrará en la capital.

En este evento distintos actores han presentado sus visiones del sector y aunque la gran mayoría destaca que existen grandes proyectos en el país, hay quienes aseguran que hay zonas que tienen menos planes urbanos porque no se ha garantizado la estabilidad jurídica para los inversores generando un entorno menos amigable para crear pisos. Ahora los agentes del sector confían que en los próximos años esta será una prioridad para despegar más proyectos inmobiliarios. En este sentido los expertos del sector del ‘ladrillo’ destacan que Madrid ha conseguido resaltar y ponerse al frente de otras comunidades en ámbitos urbanísticos por entregar esta certeza a promotores e inversores.

“En Madrid existe seguridad jurídica, más facilidad con el que pone dinero, y más facilidad para conseguir una licencia. Entonces estás ayudando a que funcionen los negocios y es una realidad que se siente y se palpa”, comenta a La Información la CEO y fundadora de Inviertis, Rebeca Pérez. Aunque hace énfasis en que no sólo hay que apostar por políticas “que llenen los periódicos y que luego no sean verdad”. “Madrid tiene una política más expansiva”, analiza el portavoz y director de estudios de Pisos.com, Ferrán Font. El especialista en vivienda indica que la comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso tiene tendencia a generar más vivienda y ayudar a los jóvenes con avales, y que otras como Cataluña van en una política más moderada: “A partir de aquí hay que ver cuál tiene mayor éxito porque la movilización de mucha vivienda es positiva pero no sólo hay que anunciar si no que hay hacerla y concretar”, sentencia.

Madrid, por ejemplo, tiene en marcha más de cuatro grandes planes urbanísticos que se han ido anunciando hace varios años. Los Berrocales, Madrid Nuevo Norte, Valdecarros, Los Ahijones, entre otros. Sólo en el sureste se construirán más de 150.000 viviendas y se cerrará una inversión de más de 22.000 millones. En Barcelona actualmente está en proceso el proyecto de La Maquinista que estuvo frenado por ocho años y tendrá 41.500 m2 de viviendas libres y 23.500 m2 serán para viviendas protegidas; es decir, un 36% del proyecto está destinado a hogares VPO. En Valencia se ha vuelto a desbloquear el plan de el PAI de Benimaclet Este (impulsado por Metrovacesa), que tendrá 1.300 pisos.

En Cataluña “están trabajando en un proyecto de ciudad donde el urbanismo no es lo primordial porque tiene mucho sentido para un ciudadano, pero no para el conjunto de la ciudadanía”, señala la directora ejecutiva de Inviertis y añade que en estas políticas inmobiliarias “algunos juegan para ganar y otros solo para intentarlo”. Font también explica que la situación en Barcelona es “complicada” por cambios legislativos: “El promotor no está bien visto. Pero eso no significa que funcione mal, hasta el momento la ciudad tira bien en transacciones, especialmente de segunda mano y las caídas se ven más moderadas”, comenta.

“La Ley está hecha para aparecer en el periódico... Ahora vamos a tener que ver su aplicación" - CEO y fundadora de Inviertis, Rebeca Pérez

De acuerdo con Pisos.com aún hay incertidumbres para ver cuál de las dos apuestas tiene mejor resultado. En particular dice que aquellas CCAA que implementen medidas coercitivas y las que vean al promotor o al inversor como "alguien contra el que luchar" están por el mal camino: "Bajo ese punto de vista esas tienen menos recorrido y ayudan menos a mejorar la vivienda y el acceso al alquiler”, zanja Font. Para solucionar el problema de raíz, ambos profesionales coinciden en que hay que generar más vivienda, generar impactos a corto plazo y agilizar los proceso de licitaciones y planes administrativos.

Implementación de la Ley de Vivienda

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda y los diferentes anuncios del Gobierno en materia de vivienda han generado una serie de críticas por parte del sector. No solo por la definición de zonas tensionadas, el tope a los alquileres o los avales del ICO, sino también porque la implementación de esta normativa ha traído dudas. Las comunidades autónomas tienen la última palabra en cuanto a definición de aplicación de algunos puntos importantes y el problema, según la CEO y fundadora de Inviertis, es que para este tipo de proyectos urbanísticos van a terminar enfrentando siempre a Comunidades con Ayuntamientos.

“La Ley está hecha para aparecer en el periódico... Ahora vamos a tener que ver su aplicación", indica Pérez. La fundadora dice que existen segmentos geográficos de España y Cataluña que ya han estado regulados generando una crisis del ladrillo. "Esto lo único que hará es potenciar aquellas zonas donde su aplicación autonómica sea laxa porque la competencia está en sus manos. Son muchas las CCAA que van a determinar si realmente van a impactar o no en la actividad del inversor", resuelve.

Por su parte Font denuncia que esta normativa tendrá poca implementación y será muy heterogénea. "Eso es algo coyuntural y espero que después de las elecciones (del 28-M) se normalice. El riesgo que dependa tanto de la política es que cada cambio de gobierno nos vayamos a enfrentar a una nueva Ley de Vivienda porque sería muy negativo". Además, hace un llamamiento a que se gestione esta situación con un conjunto de herramientas que permitirán que la accesibilidad a la vivienda mejore porque "el problema es el desequilibrio que existe en la oferta y la demanda con temas de alquiler", finaliza.