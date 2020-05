"Los impagos aumentan": arrendadores ante la prórroga obligatoria de las rentas 

La prórroga obligatoria para el pago de los alquileres de los inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus está ocasionado múltiples "daños colaterales e impagos" a los arrendadores particulares, según denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler. El director general de esta agencia, José Ramón Zurdo, asegura que aprueba las ayudas a los inquilinos decretadas por el Gobierno para los afectados directamente por la crisis, pero critica en una nota que no han contemplado "ayudas directas a propietarios en situación de vulnerabilidad". Esta circunstancia, añade, "está creando claros perjuicios económicos y familiares a los arrendadores”.

Entre estos casos destaca los daños que ocasionan los inquilinos que han solicitado las ayudas pero que no reúnen los requisitos y no pueden pagar la renta, o aquellos que directamente han decidido no pagar y ponerse en huelga. La vía adoptada de los créditos ICO, por la burocracia, los requisitos y la complejidad que conlleva, "está dejando a muchos inquilinos fuera", comenta Zurdo.

La agencia enumera más casos de este tipo, como el que "vulnera el derecho que les concede el art. 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)" para los arrendadores que llevan asumiendo el impago de dos meses de renta porque las ayudas no llegan y no pueden recuperar sus viviendas en casos de necesidad por la prórroga obligatoria de 6 meses.

Destaca asimismo el caso de los propietarios en situación de vulnerabilidad que, ante los impagos de los inquilinos que no han solicitado las ayudas, no pueden iniciar un procedimiento de desahucio al estar suspendido el inicio de estas acciones durante 6 meses. "Hay familias de personas mayores en residencias que, ante la delicada situación de riesgo que atraviesan estos centros, han preferido el regreso a los domicilios que tenían arrendados, pero se han dado cuenta de que los arrendamientos se han prorrogado por 6 meses", indica la Agencia del Alquiler.

Los "daños colaterales" mencionados también afectan, según agrega, a los arrendadores que residían en el extranjero que han decidido regresar a las viviendas arrendadas que tenían en España; a los que se han separado de sus respectivas parejas con la pretensión de volver al domicilio que tenían arrendado o a la extinción de los arrendamientos por fallecimiento del arrendador, cuando éste es el usufructuario de la vivienda.