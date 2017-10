Moody's tiñe de rojo el precio de Merlin y Colonial tras alertar del riesgo catalán 

El Ibex 35 logra rebotar más de un 1,5% y las subidas son casi generalizadas en el principal índice español. No obstante, cinco títulos sufren caídas y dos de ellos son Merlin Properties y Colonial, que retroceden algo menos del 1%.



El motivo de las caídas no es otro que la tensión catalana y el informe de Moody's alertando del riesgo para ambas. El documento de la agencia de calificación señala que " la "creciente tensión política es negativa para los intereses crediticios de Merlin Properties y Colonial". El motivo, aducen es que "podría potencialmente reducir el crecimiento de las rentas, la tasa de ocupación de sus inmuebles y la valoración de las propiedades en Barcelona".



La agencia, si bien destaca que Barcelona no es la principal región en la cartera inmobiliaria de ambas compañías, sí resalta su importancia. "En Colonial el 19% del valor bruto de sus activos está en Barcelona mientras que en el caso de Merlin su exposición es menor y supone un 8% del valor de los inmuebles".



Moody´s mantiene el rating de ambas compañías en Baa2. Aun así, alerta que devaluaría su calificación crediticia si su ratio de deuda respecto al valor de los activos alcanzase el 50%. Porcentaje del que todavía se encontrarían alejadas.



Los precios de los inmuebles deberían caer con fuerza. Aun con un descenso del 20% el ratio de Colonial se situaría en el 44,3% y el de Merlin en el 46,8% por lo que Merlin Properties sería la que tendría menos margen.