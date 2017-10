Vivir en la sala Gryffindor y comer en Hogwarts ya es posible en Inglaterra

Vivir en Hogwarts ya es posible en la vida real. 'The Royal Connaught Park' en Bushey (Inglaterra), donde se rodaron escenas de las tres primeras películas de la saga incluidas las del gran comedor, pone a la venta casas y apartamentos.



Con dar un paseo alrededor del complejo gótico victoriano se vienen a la mente imágenes del célebre castillo y escuela del mundo mágico creado por la escritora J. K. Rowling.



En el hall del complejo se encuentra el gran comedor de Hogwarts, que cualquier vecino podrá alquilar para eventos y así emular a Harry Potter, Albus Dumbledore y compañía.

Eso sí, algunas modificaciones se han implementado desde que se grabaron las películas. Las 380 estancias, que hicieron las veces de sala común de Gryffindor, son actualmente lofts. También hay una piscina interior y un gimnasio.

Antes de su irrupción en las películas de Harry Potter, el complejo era la sede del 'Royal Masonic School for Boys', concretamente entre 1903 y 1977. Desde entonces se convirtió en una universidad hasta 2007.



Se sitúa a 14 minutos en tren desde la estación de Central London, pero vivir en Hogwarts no saldrá barato. Los pisos de lujo costarán entre 970.000 euros y 4,17 millones de euros.



Para aquellos que no se puedan permitir estos precios, al menos podrán probar suerte enviando un cv para trabajar en Hogwarts,