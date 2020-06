La reubicación no siempre es una buena solución. Ante las malas noticias que el imperio Inditex, en boca de su presidente, Pablo Isla, comunicó durante el jueves, los trabajadores de la compañía viven un cierto nerviosismo por lo que pueda pasar tras el cierre de 300 puntos de venta (incluyendo todas las marcas) en territorio español. La Información ha podido hablar con una trabajadora de Zara del sector Levante, que ha confirmado que, a pesar de la intención de la empresa de no llevar a cabo despidos, el ánimo entre los dependientes y dependientas se encuentra, hoy por hoy, algo alterado por las inminentes reubicaciones: "Si trabajas desde hace 20 años a cinco minutos de tu casa y ahora te cambian a una tienda que está a dos horas de tu barrio, es posible que tengas que dejar el trabajo".

La estrategia de la multinacional de Amancio Ortega pasa por ir eliminando las tiendas pequeñas y apostar por grandes establecimientos que actúen como "plataformas de distribución de moda", tal y como se aseguró durante la presentación de resultados. Así las cosas, buscan crear "una red capilar global de distribución integrada con el 'online'", con tal de afrontar y atender los "nuevos hábitos de compra". Y es que la venta digital será una de las piedras angulares del gigante textil, que pretende, tal y como fuentes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han transmitido a este digital, aunar en gran medida la venta física y la venta 'online' en las 'megatiendas' que sustituirán a los locales más pequeños en la nueva etapa.

Uno de estos ejemplos de cierre de antiguos locales y refuerzo de la parte online se ha dado en las últimas semanas en la Bahía de Cádiz, donde las históricas tiendas ubicadas en el centro de la capital han cerrado de forma definitiva. En paralelo, a pocos kilómetros, en el establecimiento que sigue abierto en el centro comercial de Bahía Sur (en San Fernando), aprovecharon las semanas de obligada parálisis de la actividad para centralizar desde allí los pedidos online en toda la zona, gracias a las mejores comunicaciones.

Según afirma una de las empleadas de la compañía, los integrantes de la plantilla de las distintas firmas de Inditex saben que sus funciones también van a someterse a cambios en los próximos tiempos y también saben que esos cambios tendrán que ver en gran medida con la migración a la venta 'online'. En un principio, "parece que no se están creando equipos de trabajo diferentes para ocuparse a la venta 'online' y a la física; sino que se están estableciendo rotaciones para que todos los dependientes y dependientas ocupemos ambos puestos", asegura la trabajadora. La 'internetización' del sector es un proceso que, en palabras de la coordinadora de comercio de CCOO, "va a llevarse a cabo en la práctica totalidad de las empresas".

Objetivo: "Que se mantengan las condiciones"

Si algo preocupa a la plantilla es que se mantengan las condiciones de las que gozan los empleados en su puesto original cuando se lleva a cabo la reubicación del personal de las tiendas pequeñas: "Está claro que a mejor no vamos a ir, pero tampoco queremos ir a peor". Desde CCOO han instado a la multinacional de la moda a reunirse para negociar todos los cambios y, aunque la empresa aún no ha respondido, esperan lograr que las condiciones de los trabajadores no se vean perjudicadas en el caso de que tengan que cambiar de puesto de trabajo, algo que, según la empleada de Inditex con la que ha contactado este diario "no hace gracia a nadie".

Se refiere al hecho de tener que cambiar de una tienda a otra cuando "una ya ha construido su vida contando con trabajar en un lugar determinado". "Por mucho que el punto de venta al que te cambien esté dentro de tu misma localidad", añade, "es posible que tengas que depender de un vehículo para llegar al sitio, cuando ahora quizás no te hace falta", concluye. Según la memoria anual de 2018 de Inditex, la media de edad de sus trabajadores en todo el mundo es de casi 29 años, aunque esa cifra podría oscilar en cada uno de los países en los que se implanta la compañía, habida cuenta de que en una parte de esos 154 estados tiene más peso la producción de los productos que la distribución y comercialización, mientras que en otra ocurre justo al contrario.

409 millones de euros de pérdidas

Aunque los malos resultados de Inditex son históricos —las pérdidas ascienden a los 409 millones de euros—, los trabajadores están tranquilos porque confían en el plan de evitar los despidos de la compañía. "El plan de reducir las tiendas pequeñas y unificarlo todo en centros más grandes ya se inició en algunas ciudades en 2019", apunta una fuente de Comisiones Obreras. Los empleados de la plantilla lo saben y también saben que no se han llevado a cabo despidos desde entonces y que, incluso, la multinacional de Amancio Ortega está evitando los ERTEs durante la pandemia de la Covid-19. "Cuando vamos a trabajar cada mañana", desliza la dependienta, "tenemos la sensación de que las ganancias se van a recuperar rápidamente: no paran de entrar y salir clientes".

Los 300 cierres que se esperan en España forman parte de los 1.000 o 1.200 que la empresa llevará a cabo en todo el mundo. De todos modos, los dirigentes de la multinacional han asegurado que esperan abrir 150 tiendas de mayor tamaño al año y que los cierres representan "un 5% o un 6% de las ventas". Los establecimientos pequeños tienen una "menor capacidad para prestar los nuevos servicios al cliente" y, en su mayoría, serían algunos de los locales más antiguos de las tiendas Zara. Al mismo ritmo que cambian los puntos de venta, los trabajadores tienen que evolucionar para no quedar rezagados. Por ello, apuntan los sindicatos, "sería interesante realizar formaciones para habilitar a la plantilla para el trabajo 'online'". Ese será otro de los puntos que tratarán en la reunión que han solicitado a Inditex.