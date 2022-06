Trabajo obliga a Just Eat a contratar en plantilla a 150 repartidores de una ETT

Just Eat

La Inspección de Trabajo ha forzado a contratar en plantilla a 150 repartidores de Just Eat que tenían relación laboral temporal con una empresa de trabajo temporal al considerar que son puestos de carácter indefinido. La Inspección analizó la documentación aportada por la empresa, tras una denuncia de CNT Valencia, y comprobó que los contratos formalizados respecto de los trabajadores de reparto de comidas no se ajustaban a los supuestos permitidos por la regulación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

Entonces requirió a la empresa que procediese a la contratación de forma directa e indefinida de esos trabajadores, que prestaban servicios en la provincia de Valencia, y la empresa cumplió con la petición, según el escrito de la Inspección de Trabajo facilitado a EFE por el sindicato. Según el asesor jurídico de CNT, Antonio Ruiz, con esta denuncia y resolución se demuestra que la lucha sindical "es efectiva para dignificar y estabilizar el empleo, acabando con intermediarios que lo precarizan más todavía".

La Inspección de Trabajo establece, además, que a partir de ahora se aplique el convenio colectivo que corresponde, ya que a los trabajadores de la ETT que trabajaban para Just Eat no les era de aplicación el convenio colectivo de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid sino el del sector de empresas de trabajo temporal. También se comprobó la situación de las instalaciones del centro de trabajo, en concreto la existencia de taquillas y una zona de vestuarios que no reúnen los requisitos de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y sobre la entrega de los equipos de protección individual.

Sobre estas cuestiones, emitió requerimiento a la empresa en relación con el cumplimiento de las obligaciones respecto de los vestuarios, y de la entrega de los equipos de protección individual, así como efectuar una evaluación de riesgos psicosociales y adoptar las medidas que deriven de ella. El responsable de sector de riders de CNT Valencia, Alejandro Cantón, ha asegurado que los repartidores viven "impactados por la temporalidad y la inestabilidad, con horarios partidos que no permiten compaginar el trabajo con nada más, y cargados con muchos kilos".

Tras la entrada en vigor de la 'ley rider' que buscaba que los repartidores regularizasen su situación y pasasen a ser empleados y no autónomos, Just Eat llegóo un acuerdo junto a los grandes sindicatos, CCOO y UGT, con el que aumentaron el salario mínimo a 15.200 euros anuales, es decir, 8,5 euros por hora. Además, se establecía un máximo de nueve horas al día, con vacaciones de 30 días y formar parte de un plan de seguridad privado que cubre entre 40.000 y 60.000 euros, aproximadamente.