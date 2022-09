Apple presenta el iPhone 14, su versión Plus y el nuevo reloj Apple Watch Ultra

Apple anunció este miércoles sus nuevas versiones del teléfono iPhone, el 14 y el 14 Plus, que presentan una estética muy similar a la del modelo anterior, el exitoso 13, con el chip A15 Bionic, una mejora de la calidad de toma de imágenes y una pantalla más grande en el caso del Plus. Estos teléfonos son los primeros en incorporar los mensajes de emergencia vía satélite, para facilitar la comunicación en situaciones extremas donde no llega la señal de telefonía móvil. iPhone 14 llegará al mercado el 16 de septiembre a un precio inicial de 799 dólares, mientras que iPhone 14 Plus lo hará algo más tarde, el 7 de octubre, desde 899 dólares.

En un evento presentado online desde su sede de Cupertino (California, EE.UU.), la firma que dirige Tim Cook mostró la nueva familia iPhone 14, que se compone de los dos modelos estándar y Plus. Se diferencian por el tamaño, siendo el primero de 6,1 pulgadas y el segundo, de 6,7 pulgadas. Estarán disponibles en los colores negro, blanco, azul, morado y rojo, y mantienen la controvertida muesca en la parte superior de la pantalla. Ambos presentan una pantalla Super Retina XDR con un panel OLED personalizado por Apple que alcanza un brillo de 1.200 nits y admite diversos formatos de HDR. Los dos funcionan con el procesador A15 Bionic, que incorpora una IPS personalizada para mejorar las funciones de la cámara.

Los nuevos iPhone 14 llegan con una cámara principal liderada por un sensor de 12MP y un ultra gran angular, que se ubica en un modulo cuadrado en la parte posterior. El sensor principal es capaz de capturar hasta un 49 por ciento más de luz, mientras que en la parte frontal, la compañía ha implementado la cámara TrueDepht con autoenfoque, que mejora en un 38 por ciento la captura en condiciones de poca luz. Esta cámara implementa la tecnología Photonic Enfine, basada en Deep Fusion. Si esta emplea el motor neural del procesador para combinar varias capturas en una sola y obtener la mejor foto, la nueva solución actúa en imágenes sin comprimir, para ofrecer colores más vivos y brillantes.

El iPhone 14 estará disponible desde el 16 de septiembre y costará 799 dólares. La versión Plus saldrá el 7 de octubre y será cien euros más cara (899 dólares).

En vídeo, los iPhone 14 introducen un modo de estabilización avanzado, el modo acción, para grabaciones con sujetos en movimiento. Es compatible con Dolby Vision HDR. La compañía también ha incorporado novedades en conectividad. Por un lado, el soporte para la eSIM, de tal forma que los modelos de Estados Unidos carecerán de ranura para SIM física. Por otro, nuevas soluciones para situaciones de emergencia.

Al igual que Apple Watch, los iPhone 14 incorporan la detección de accidentes de tráfico, y para las situaciones en las que no hay cobertura, la comunicación por satélite, pensada para mensajes de emergencia SOS en lugares de difícil acceso donde la señala de telefonía no alcanza. Este sistema de comunicación solo requiere estar en el exterior y con una vista clara del cielo, donde puede tardar unos 15 segundos en realizar la conexión. Se acompaña de una pantalla que ayuda a afinar la dirección del satélite, para captar mejor la señal.

Nuevo reloj todoterreno y seguimiento del ciclo menstrual

Apple ha actualizado su gama de relojes inteligentes con el nuevo Apple Watch series 8, que introduce un nuevo sensor de temperatura para mejorar el seguimiento del ciclo menstrual, y ha presentado el nuevo reloj todoterreno Apple Watch Ultra. La compañía ha presentado "la mejor línea de Apple Watch hasta la fecha", Apple Watch Series 8, que además de reforzar su durabilidad ante el agua, el polvo y los golpes que pueden quebrar la pantalla, introduce novedades en salud, seguridad y conectividad.

Apple Watch Ultra APPLE

Apple Watch Series 8 introduce un nuevo sensor de temperatura que mejora la monitorización del ciclo menstrual, al habilitar una nueva métrica, el cambio bifásico, que permite calcular cuándo se va a producir la ovulación por los cambios en la temperatura que provocan las hormonas. Esta nueva métrica, junto con la temperatura y el ritmo cardiaco, ofrece una vista más amplia del ciclo menstrual, como ha destacado la compañía.

En seguridad, Apple Watch introduce 'crash detection', la detección de accidentes de coches. Cuando ocurre, determina la ubicación del usuario y notifica a los contactos o llama a emergencias. Y para asegurar que la batería dura largas jornadas, Apple ha introducido un modo ahorro, que ofrece hasta 36 horas con una sola carga. Apple Watch también contará con Internacional Roaming. Apple ha señalado que este servicio estará disponible con más de 30 operadores de todo el mundo a finales de año. Apple Watch Series 8 está disponible para su reserva desde este miércoles, y saldrá a la venta el 16 de setiembre por 399 dólares con GPS y por 499 dólares con conectividad móvil.

Junto a Series 8, también se ha presentado el nuevo Apple Watch SE, con un rediseño de la carcasa trasera, fabricada con un nuevo proceso que reduce la huella de carbono. Entre las nuevas funciones de salud, como la detección de ritmo cardiaco irregular, incorpora SiP 8 que mejora la velocidad en un 20% u una pantalla un 30% más grande que la series 3. La nueva propuesta de esta gama de producto es Apple Watch Ultra, un dispositivo diseñado para usar en el exterior, en deportes extremos. Además de ofrecer un cuerpo más resistente, presenta la pantalla más grande y brillante diseñada por la compañía en un reloj.

Este equipo se controla también con la corona digital y un botón que sobresale, e incorpora un sistema de audio avanzad, con tres micrófonos y un software que asegura llamadas claras incluso con viento fuerte. Apple Watch Ultra tiene conectividad móvil, GPS (L1+L5) y una batería que ofrece 36 horas de autonomía con una sola carga, aunque puede extenderse hasta las 60 horas con una nueva optimización que llegará a finales de año. Estará disponible el 23 de septiembre por 799 dólares. Este reloj cuenta con una nueva app para buceo, Oceanic+, que incluye un planificador de buceos, y con datos sobre la temperatura del agua, las mareas y la presión. Se controla con gestos simples, para facilitar le manejo bajo el agua, e incluye indicaciones sobre paradas de seguridad una vez completada la ruta.