El IRPH ya tiene fecha: la banca se juega una factura multimillonaria el 3 de marzo

Se despeja la incertidumbre legal al respecto del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Cuatro meses después de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) presentara sus conclusiones, ya hay fecha para el fallo definitivo. Será el próximo 3 de marzo, de acuerdo al calendario del TJUE. La banca española tiene una exposición de más de 17.000 millones al IRPH en la actualidad. Estaba previsto que la sentencia llegara a principios de 2020, pero se ha retrasado algunas semanas, en línea con las expectativas de la asociación de usuarios Asufin, que esperaba que la sentencia se publicara en el primer trimestre.

Entre las distintas entidades financieras, CaixaBank es la que más se juega con el IRPH, al tener hipotecas vivas con IRPH por algo más de 6.400 millones, por delante de Santander (4.300 millones), BBVA (3.100 millones), Bankia (1.600 millones) y Sabadell (830 millones). Entre las medianas, Kutxabank también tiene una exposición elevada, superior a 700 millones, mientras que Unicaja y Liberbank tienen hipotecas con IRPH por unos 200 millones cada una.

Si se aplicara retroactividad, no obstante, el golpe conjunto podría alcanzar los 60.000 millones en el peor de los escenarios, según los cálculos del Banco de España, que no considera probable esta situación. De hecho, fuentes del supervisor aplacaron hace unos meses la 'psicosis' desatada con el IRPH y aseguraron que el nivel de capital de las entidades es suficiente para hacer frente a una sentencia desfavorable para la banca.

Eso sí, la amenaza de provisiones está ahí y el fallo del TJUE podría comprometer incluso el reparto de dividendos en el futuro, como han subrayado importantes casas de análisis. Goldman Sachs aseguró el pasado mes de septiembre que si el dictamen del TJUE sigue la opinión del abogado general supondría un “potencial desdencadenante de provisiones legales a gran escala, por motivos prudenciales y en anticipación a un incremento de los litigios”. Por su parte, KBW calcula que un golpe para el sector de 3.300 millones, mucho menos catastrófico que el de otras casas de análisis o el Banco de España, es capaz de tener un “impacto material” sobre los dividendos a repartir.

En este sentido, el abogado general Maciej Szpunar concluyó el pasado septiembre que el mero hecho de ser un indice oficial no hace transparente al IRPH y estipuló que no queda fuera de la Directiva 93/13 de cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Por tanto, él emplaza a los jueces españoles a estudiar si la cláusula es abusiva o no en función de cómo la comercializó cada entidad, un aspecto que se dirimirá caso a caso. Sus conclusiones, no obstante, no siempre coinciden con las del TJUE, por lo que todavía hay que esperar.