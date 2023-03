Iryo arranca sus trenes entre Andalucía y Madrid y acaba con el monopolio de Renfe

La operadora ferroviaria iryo comienza su andadura en las vías de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía en vísperas de la Semana Santa y la Feria de Abril. Las 'flechas rojas' italianas serán las primeras en romper el monopolio de Renfe en el sur peninsular y desde este 31 de marzo unirán la capital de España con Córdoba, Sevilla y Málaga. La presencia de la compañía en las vías andaluzas supone el aterrizaje real de la liberalización ferroviaria en el sur de España, donde hasta ahora sólo prestaba servicio la operadora estatal mediante sus AVE y los servicios de proximidad (Cercanías y Media Distancia).

En una primera etapa, ofrecerá dos trenes diarios por sentido entre Madrid y Sevilla y otros dos entre Madrid y Málaga, ambos con un tiempo de viaje en el entorno de las 2 horas y 35 minutos. Las frecuencias, por el momento, se distribuyen en un tren matinal y otro vespertino, con salidas desde Madrid antes a las 06:55 y 17:55 hacia Sevilla y 07:55 y 14:55 hacia Málaga. En sentido contrario, los trenes desde Santa Justa parten a las 10:15 y 21:15; mientras que desde la costa del sol lo harán a las 11:30 y 20:45 horas. A partir del 2 de junio, los trenes de Málaga también efectuarán parada en Antequera-Santa Ana.

Billetes desde 18 euros pero sin ser 'low cost'

Para promocionar su llegada, iryo lanzó una promoción de 250.000 billetes flexibles con la posibilidad de adquirirlos en cualquier fecha hasta fin de año. Aunque finalizó hace unos días, todavía se pueden encontrar tarifas desde 18 euros. La posibilidad de adquirir asientos para la temporada veraniega está jugando a favor de sus intereses, ya que Renfe todavía no ha puesto a la venta sus trenes a falta de que Adif confirme sus surcos.

"La pre-reserva es brutal, mucho mejor que nuestro comienzo en el resto de corredores, tiene muy buena pinta", ha asegurado el presidente de la compañía y de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, en relación con el ritmo de venta de billetes. Iryo completará la primera fase de su despliegue en el mes de junio, cuando eleve el número de frecuencias en el corredor hasta las 16 que tiene pactadas con Adif en su acuerdo marco.

Esta apuesta por el mercado de bajo coste forma parte de la estrategia de lanzamiento, pero al contrario que el tercer jugador del mercado, Ouigo, su modelo comercial aspira a conquistar al viajero de negocios. "Tendremos precios muy competitivos en una empresa que no es 'low cost', que trata todos los segmentos pero que no dejará asientos vacíos por precio", aseguraba. Prueba de ello es la firma de acuerdos con organizaciones empresariales, el diseño de una oferta 'premium' junto a la cadena hotelera Only You y la apuesta por la flexibilidad y la gastronomía propia como elementos diferenciales.

Nuevos destinos en junio

Con buena parte del capital italiano (el 45% pertenece a la estatal Trenitalia) y el restante repartido entre Air Nostrum (31%) y Globalvía (24%), la operadora se convirtió el pasado 25 de noviembre en la primera apuesta de inversores privados por la alta velocidad española. Arrancó conectando Barcelona y Madrid, con parada en Zaragoza; ciudades a las que posteriormente se sumaron Valencia y Cuenca.

A estos destinos se sumarán Alicante y Albacete a partir del 2 de junio, y Tarragona a partir del 15 de ese mismo mes. Según se produzca la entrega de su flota de 20 trenes Frecciarossa 1000—a la que ha destinado 797 millones de euros— aumentará sus frecuencias en todas las rutas disponibles, un hito que pretende alcanzar en el mes de septiembre. Su llegada a Andalucía se salda, además, con 60 nuevos puestos de trabajo y un impacto turístico estimado de 360 millones de euros al año. Los planes de futuro de Iryo también contemplan su futura presencia en Granada, sin que hasta ahora se hayan fijado plazos.