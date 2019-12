ITP se rearma para la guerra aeronáutica con el 'señor de las compras' de Defensa

No hay nada como ir a una partida de la mano de un tahúr, que además lleva las cartas marcadas. Algo así se puede decir de la situación con la que afronta ITP Aero la inminente batalla por el mercado aeronáutico de defensa en España, gracias a la estrategia de fichajes del exministro Josep Piqué, presidente de su Consejo de Administración.

La semana pasada la compañía daba a conocer del refuerzo del citado órgano con la incorporación de Ben Story, Director de Marketing Estratégico de Rolls-Royce y del coronel retirado Diego García Bernabéu. Pues bien, este último nombre es la clave de la estrategia de la empresa para lograr 'colarse' en todos los proyectos de renovación de la flota aérea que se pongan en marcha desde la cartera de Defensa.

Aunque la clase política ha de pedir 'luz verde' a la Administración de turno antes de emprender una carrera en el ámbito privado, no ocurre lo mismo en el caso de la familia militar. Y es que no hay ningún perfil profesional en España capaz de emular al del coronel del Ejército del Aire Diego García Bernabéu. Llama la atención que, en la información facilitada por ITP sobre el nuevo consejero se ponga el acento en datos como que entre 2007 y 2010 trabajó para NETMA (agencia de la OTAN) siendo responsable de negociar contratos con Eurofighter y Eurojet, entre otros, pero no señale en concreto la subdirección general de Defensa que ostentó entre 2014 y 2019.

Haciendo un símil, se puede decir de García Bernabéu, también licenciado en Derecho y Máster en Comercio Internacional, ha sido 'El Señor de las Compras' del Ministerio en el último lustro, como Subdirector General de Adquisiciones de Armamento y Material hasta su cese, publicado en el BOE el pasado 10 de abril.

Este coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, que ahora ha pasado a retiro por la Ley de Carrera Militar, fue nombrado para este puesto clave en la Dirección General de Armamento y material (DGAM) en la etapa de Pedro Morenés, y ha seguido en el cargo con María Dolores de Cospedal y Margarita Robles, hasta su relevo por el Coronel Toral. Siendo su valedor Pedro Argüelles, el nombramiento de García Bernabeu fue aprobado por Resolución 430/38063/2014, de 22 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 2 de julio.

La Subdirección de Adquisiciones era una novedad introducida por el Gobierno del PP en la reestructuración de la DGAM. Sus funciones eran la gestión de los programas de I+D y de los que no se hallaban incluidos en la contratación centralizada de sistemas de armas y equipos de defensa. Además, supervisaba los contratos que pudieran derivarse del apoyo a la internacionalización de la industria española de defensa. Para hacerse una idea del conocimiento de los entresijos del sistema que atesora el protagonista, es necesario recalcar que llegó al cargo desde la jefatura del Área Económica de la DGAM.

La agenda de contactos del nuevo consejero de ITP van a resultar de gran utilidad para la compañía en el proceso de transición que resultará obligado debido al Brexit. Propiedad de Rolls-Royce, y reacia a escuchar ofertas como la que protagonizó este año Indra, la antigua firma vasca Industria de Turbo Propulsores que este año cumple 30 años de vida, nació para dar cabida a la participación de España en el desarrollo del EJ200, el motor del caza Eurofighter. Igualmente participa en el consorcio Europrop International (EPI), que es responsable del motor del avión de transporte A400M y el consorcio MTRI, que desarrolla el motor del helicóptero de combate 'Tigre'.

Actualmente será interesante ver cómo maniobra la compañía para acceder al programa FCAS (Future Combat Air System), para el desarrollo del futuro caza de combate europeo, proyecto al que España se ha adherido y que lidera Indra como "empresa coordinadora", para gran pesar de Airbus Defence.

Además, Brexit mediante, ITP tiene en el horizonte una gran oportunidad en aviación comercial, un sector en el que ya es proveedor de primer nivel (Tier 1) de los principales fabricantes de motores de avión, siendo responsable del diseño, desarrollo, producción y montaje de subsistemas de motor y componentes, entre los que destaca la turbina de baja presión. En tiempos de incertidumbre, cuando aún se desconocen las consecuencias que tendrá para las plantas de Rolls-Royce en Reino Unido el divorcio del club comunitario, los de Zamudio son la mejor opción del gigante británico en caso de problemas con los aranceles.

Por otra parte, el 'drama' que está viviendo Boeing a causa del 737 Max ha llevado a que su rival Airbus quiera aprovechar y haya pedido a los fabricantes de motores un mayor ritmo de producción para suplir la carencia de aviones del rango del modelo 'maldito', que está castigando a las aerolíneas.