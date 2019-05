Zuckerberg, Cook y Pichai elevan el gasto para su seguridad en los gigantes 'tech'

Son compañías que no dejan de ganar poder. Están entre las más valoradas del mundo. Y sus líderes se encuentran más señalados que nunca. La consecuencia: los consejeros delegados de las grandes tecnológicas elevan los gastos de seguridad particular. El caso de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, es el paradigmático: duplicó el desembolso hasta los 22 millones de dólares, incluyendo los viajes privados en el 'jet' de la empresa.

Desde hace años, las principales compañías del sector desglosan los gastos de seguridad particular para sus máximos directivos como otras compensaciones más allá del salario (fijo y variable) y las acciones. Y en el último año, este desembolso ha crecido de manera significativa en algunas de ellas. No sólo porque deben pagar guardaespaldas y toda la infraestructura, sino porque los expertos les obligan a utilizar el avión de la empresa para todos los viajes personales para tener un mayor control.

Zuckerberg es el máximo directivo que más ha acelerado en el gasto. En 2011, antes de que Facebook fuera una empresa cotizada y cuando su valoración estaba a años luz de la actual, ya gastaba 783.000 euros en su seguridad privada, tal y como reconocía la empresa en los documentos presentados ante la SEC, el regulador estadounidense. La inmensa mayoría procedía del uso del avión privado para temas privados, aconsejado por sus asesores.

Durante el pasado año, el fundador de la red social duplicó su gasto respecto al año anterior. En total, 22 millones de dólares de pagos, que incluyen casi un 10% destinado a vuelos privados de él y su entorno más cercano. El consejo aprobó 10 millones 'extra' de asignación con el objetivo "abordar problemas debido a amenazas específicas contra su seguridad". Se podía destinar a la instalación y mantenimiento de diferentes medidas en sus residencias y el coste del personal. ¿Es demasiado? Según explicaba el CEO de una de las consultoras más prestigiosas de este sector en Estados Unidos a la revista Wired, se trata de uno de los cinco desembolsos más altos de todo el país. "Cuando Zuckerberg declaró en el Congreso, puedo imaginar el aumento de las amenazas; si tienes 2.000 millones de usuarios y sólo el 1% se vuelven locos, podría estar recibiendo mucha correspondencia", aseguraba.

Esta es la clave. Sus compañías no dejan de ganar poder. Y sus consejeros delegados no dejan de ser caras visibles contra las que atentar. En el caso de Google, el gasto para seguridad de su CEO, Sundar Pichai, se ha duplicado durante el ejercicio 2018: ha alcanzado los 1,2 millones de dólares (en esta cantidad no se incluyen los vuelos por asuntos privados, que fueron testimoniales). ¿Por qué? No se explica, pero coincide con el año en el que se produjo un tiroteo en la sede de Youtube, filial del gigante, que dejó tres empleados heridos.

Amazon es otra compañía que también está en el disparadero, conforme su poder sigue creciendo. Pero su consejero delegado, Jeff Bezos, ha mantenido intacto en los últimos años el presupuesto para su seguridad personal: 1,6 millones de dólares. "Creemos que todos los gastos son razonables y necesarios para el beneficio de la compañía; es especialmente razonable a la luz de su bajo salario y del hecho de que no ha recibido nunca ninguna compensación en acciones", explica la empresa. Tanto en este como en el resto de los casos no se desglosa el destino concreto del presupuesto. El medio The Daily Beast informó de que a principios de este año el directivo instaló paneles antibalas en su oficina en la sede de Seattle.

Apple y Microsoft

Durante años, Apple no reportó estos gastos en la segunda etapa de Steve Jobs al frente. Fue a partir de 2012 cuando su sucesor, Tim Cook, sí dio cuenta. Ese año desveló que se pusieron sobre la mesa 700.000 dólares. Es llamativo que, pese a consolidarse como una de las compañías más valiosas, este presupuesto siga siendo uno de los más bajos de entre los gigantes. En 2018 sólo pagaron 317.000 dólares. De ellos 93.000 procedían de la utilización del avión privado para temas personales.

Cook seguía viajando en aviones comerciales para tareas que no estaban vinculadas con Apple. Y la compañía decidió cambiar esos hábitos y obligarle a utilizar las aeronaves suyas. "Por la seguridad y la eficiencia dado nuestro perfil global y la naturaleza altamente visible del rol de Cook", apuntaban en su balance de 2018.

Entre las cinco grandes hay una que no reporta los gastos: Microsoft. Y para compañías con un valor inferior destacan el caso del consejero delegado de Oracle, Larry Ellison, que necesitó 1,6 millones de dólares durante el pasado ejercicio, o el máximo dirigente de Uber, Dara Khosrowshahi, que los elevó hasta 2 millones.