JP Morgan activa el lunes el 'megaplan' de recompra de acciones de BBVA

Empieza a rodar el gran programa de BBVA para compensar a quienes confían en su proyecto. JP Morgan ha recibido el mandato para ejecutar la megarecompra de acciones de la entidad azul por importe de 3.500 millones de euros, una de las más grandes jamás vistas en el Viejo Continente. El próximo lunes, 22 de noviembre, se desbloqueará el primer tramo de 1.500 millones de euros. Calcula que en los próximos tres a cuatro meses podrá haber pulverizado esta parte, de modo que finalizará no antes del 16 de febrero de 2022 ni más tarde del 5 de abril del próximo año. Además, no se suspenderá pese a que la acción suba, pues las operaciones no están sujetas a ningún umbral máximo como sí estableció Banco Santander en el suyo.

No obstante, BBVA se reserva el derecho a parar temporalmente o finalizar anticipadamente el primer tramo si concurriera alguna circunstancia que así lo aconsejara o exigiera. Con esta operación pretende devolver a los accionistas parte del exceso de capital acumulado tras la venta de su filial estadounidense a PNC Financial. Además de esta decisión, ha lanzado una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 50% que no controla de su filial turca Garanti. Este último movimiento no ha sido muy bien acogido por el mercado.

El número máximo de acciones de BBVA adquiridas en ejecución de esta primera parte del programa no excederá de 637.770.016, que representan aproximadamente el 9,6% del capital social del grupo. Los títulos propios se comprarán respetando en todo caso las condiciones y los límites establecidos en los Reglamentos, tal y como ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, no podrán comprarse en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Para calcular esto, se tendrá en cuenta el importe medio negociado correspondiente a los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

El banco presume de su capacidad para generar capital. El presidente del grupo, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Genç, creen que pocas entidades pueden afirmar que generan capital de forma tan saludable año tras año como hace BBVA. Descontando esta recompra de acciones, calculan que seguirán generando de manera orgánica y anualmente en una cantidad de entre 1.000 y 1.500 millones de euros.

Esta flexibilidad, aupada por el dinero procedente de la venta de BBVA USA, les permitirá crecer en mercados clave y realizar operaciones de fusión o adquisición en caso de que tengan sentido. También de seguir remunerando a sus accionistas. Desde 2017 repartía anualmente entre el 35% y el 40% de sus ganancias, pero ahora empezará a retribuir de forma más atractiva y por ello ha establecido el pay-out en el rango de entre un 40% y un 50% del beneficio ordinario consolidado de cada ejercicio. Podrá, en todo caso, combinar los repartos en efectivo con nuevas recompras de acciones.