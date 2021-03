Juan Costa: "Un país puede crecer más en PIB, pero no por eso ser más rico"

"Un país puede crecer más en PIB, pero no por eso ser más rico". Acometer el nuevo paradigma económico en las 300 páginas de 'Multicapitalismo' es una empresa ambiciosa en la que se ha embarcado el exministro Juan Costa. En este libro recientemente publicado y que está concitando la atención en el mundo económico y empresarial, el antiguo titular de la cartera de Ciencia y Tecnología en el Gobierno de José María Aznar sienta las bases de una transformación clave de la que podría depender la supervivencia del propio capitalismo. El exconsejero del Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en que este proceso exige una nueva mentalidad: "Necesitamos otras métricas para valorar el crecimiento económico de las empresas y de los países".

El 'sistema métrico' tradicional de la actividad económica queda obsoleto. "El PIB, la deuda y el déficit no son suficientes para calcular el éxito económico de un país". Costa reflexiona sobre los retos del presente en una entrevista con La Información y reconoce que el fin de la economía nunca ha sido proteger los recursos naturales. "Hace 40 años el medio ambiente no era un bien escaso, ahora la situación es otra". El exdiputado del Partido Popular señala que el cambio hacia una economía más sostenible ha emergido del sector privado. "Las compañías tienen una mayor sensibilidad y una visión mucho más avanzada de la urgencia de reinventar el concepto de valor y las métricas para definir el éxito empresarial".

Para el autor de 'Multicapitalismo', las políticas públicas se han quedado rezagadas. "Esa visión que brota del mundo de las empresas todavía no ha llegado a la política". Urge un cambio semántico. "Será muy difícil resolver los problemas que tenemos si no modificamos la propia definición de éxito empresarial y político". El exministro apunta a que son los ciudadanos quienes deben protagonizar los cambios. "Defiendo que el mercado debe ser la solución. Si las personas tienen información sobre el impacto económico de sus decisiones y, además, existe un sistema de precios que desincentive el consumo de aquellos productos más contaminantes el ciudadano va a poder acelerar la transición hacia una economía más sostenible", propone.

Las compañías tienen mucho que ganar (y que perder). "El mayor medidor del éxito empresarial es la longevidad y está demostrado que las empresas más sostenibles viven más", puntualiza el exministro. Costa habla desde la experiencia. Su etapa como responsable de cambio climático en la big four Ernst & Young (EY) y su papel en la política europea han dotado al político con una visión global del mapa económico. "España es uno de los países a la cola de las economías intangibles, que son las que tienen más potencial de crecimiento, muy lejos de los estados nórdicos". El exministro ve en esto una oportunidad y un motor para la creación de puestos de trabajo de calidad.

Una de cal y una de arena. "Venimos de un modelo de capitalismo, sobre todo el financiero, que también ha atesorado éxitos incontestables como el sumar a la economía de mercado a 3.000 millones de personas en los últimos cuarenta años". De entre los beneficios que el sistema económico tradicional ha dejado a las sociedades occidentales, el exministro destaca el aumento de la prosperidad "sin precedentes" que ha dado lugar a una nueva clase media global. Costa apunta a que el capitalismo también ha insuflado oxígeno a las democracias y las libertades en el mundo en estas últimas décadas.

"Una compañía más sostenible vive más y tiene menos riesgos frente a los cambios regulatorios que le puedan afectar negativamente en el futuro"

El político urge a que las glorias pasadas no limiten los cambios que reclama el presente. "Desconocer la transformación de la realidad económica nos conduce a tener un modelo que está basado en unas reglas que no sirven para gestionar como es la nueva economía". Precisamente, es en el cambio normativo donde el político pone el foco. "La regulación no refleja una buena parte de la realidad de la economía que el mercado sí valora. El sistema fiscal es clave. No se trata solo de encarecer ciertos productos, ni siquiera de regular, sino de incorporar esta visión de forma plena".

Entre las propuestas de Costa se cuentan los incentivos fiscales. "En España conviven los tipos de IVA reducidos y generales. ¿Por qué no podemos tener un impuesto distinto en función del grado de contaminación de cada producto?". Para el autor del libro, la clave está en implantar esta mentalidad transformadora, sobre todo en las políticas que son horizontales. No en vano, Costa remarca que estos cambios necesarios para que el capitalismo se reconcilie con las demandas sociales ya suponen un valor diferencial para las empresas. "Una compañía más sostenible tiene menos riesgos frente a los cambios regulatorios que le puedan afectar negativamente en el futuro, así como una mayor reputación de marca y fidelización de sus clientes".

La regulación será una de las palancas que marcarán el ritmo de una transformación económica que, según el autor, protagonizarán los jóvenes. Precisamente, es este colectivo el que ha quedado más desplazado del mercado a raíz de la crisis de la Covid-19. Costa apunta a que donde hay mayor inestabilidad social y desconfianza en el sistema es en los jóvenes. También son los más exigentes con los parámetros de sostenibilidad de los agentes económicos. "Debemos ser más conscientes de la gran desigualdad que estamos creando en este colectivo al que, paradójicamente, le estamos pidiendo levantar una carga que va más allá de hacer frente a las facturas que no hemos pagado".