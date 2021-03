MoraBanc busca presidente tras tantear a Nin, que renovó por Société Générale

El banco andorrano MoraBanc está buscando presidente. La entidad ha tanteado a Juan María Nin, exvicepresidente y exconsejero delegado de CaixaBank, para ser su nuevo presidente, según confirman fuentes financieras. Nin, en cambio, ha renovado su cargo como consejero de Société Génerale. El nuevo presidente tomará el relevo de Pedro González Grau, el primer ejecutivo del banco que no proviene de la familia. González fue hasta 2018 el consejero delegado de la entidad y responsable del proceso de la transformación operativa y del negocio.

Fuentes del sector financiero apuntan a este movimiento que lleva semanas sobre la mesa y señalan que pueden existir ciertas incompatibilidades entre el puesto de Nin en el consejo del banco galo Société Générale y la ahora presidencia vacante de MoraBanc, punto clave. Desde el banco señalan que el equipo directivo "trabaja con normalidad y sin novedades" y que informarán en el momento oportuno, rechazando hacer más comentarios.

MoraBanc es un grupo financiero andorrano de capital 100% familiar e incorporó hace solo unos meses a su consejo de administración a dos nuevos consejeros independientes, José Manuel Lara García y Gilbert Saboya Suñé. Este movimiento haría que el Consejo de Administración de MoraBanc tenga nueve miembros, cuatro consejeros dominicales, cuatro independientes y el presidente.

En los últimos años, MoraBanc ha firmado acuerdos de colaboración exclusivos con Goldman Sachs Asset Management, Cuatrecasas advocats y Banco Santander para el servicio de confirming internacional, entre otros, lo que le permite tener cada vez más presencia en el mercado.

A 31 de diciembre de 2019, últimos datos disponibles, la entidad financiera gestionaba 7.514,2 millones de euros en activos. Durante ese ejercicio, el año previo al impacto de la Covid-19, consiguió un beneficio de 25,1 millones de euros y alcanzó un ratio de solvencia del 23,8% en el CET1 fully loaded, 26% si se tienen en cuenta los datos 'phased in'.

El banco cuenta con 310 trabajadores -a los que se unen cinco más que trabajan en Casa Vicens (Barcelona), la primera casa construida por Gaudí, que ha sido restaurada y convertida en museo-. Durante el ejercicio 2019, MoraBanc otorgó en forma de créditos a empresas y hogares un total de 1.176,6 millones, según sus propios datos.

Nin, un banquero de gran trayectoria

Nin es abogado y economista por la Universidad de Deusto y cuenta con un máster in laws de la London School of Economics and Political Sciences. Durante su carrera profesional, más allá de sus puestos en CaixaBank y Criteria, fue consejero delegado del Banco Sabadell entre 2002 y 2007, Director General del Santander Central Hispano desde 1980 y, con anterioridad, ocupó el puesto de Director de Programas con el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas.

Adicionalmente, forma parte del Consejo de Administración de Société Générale, Azora, Itínere Infraestructuras, es presidente de la promotora Hábitat, Operating Partner de Corsair Capital y está en el consejo asesor de CBRE Real Estate y la Mutualidad General de la Abogacía. Además, es presidente de la Comisión de Economía y UE del Círculo de Empresarios.