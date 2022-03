Juan Roig asegura que no hay problemas de desabastecimiento por Ucrania

El presidente de la mayor cadena de distribución alimentaria de España aseguró que no existe un riesgo de desabastecimiento a pesar de las limitaciones que supone el conflicto ucraniano para algunos productos concretos, como el aceite de girasol, como ocurrió con el papel higiénico en la pandemia. “Pero es solo acaparamiento, porque tenemos mercancía más que suficiente”, aseguró. Como alternativa está el aceite de oliva, del que se produce en España tres veces más que se consume."Podemos tener hechos puntuales de productos que faltarán, como siempre ha pasado, pero nada más. No alarmemos a la gente”, pidió el líder de la mayor cadena de alimentación de España, tras hacer una llamada a los especuladores para que no aumenten el problema.

Roig se lamentó por tener que empezar de nuevo su presentación anual ante los medios de comunicación con un tema que es ajeno a su actividad principal, pero quiso lanzar un mensaje de apoyo al pueblo de Ucrania "y a su gran presidente, que esta dándola cara y se está jugando la vida". El líder de Mercadona recordó que, por segunda vez, los empresarios se están enfrentando a un "escenario inimaginable, y aunque nos pese y nos calentemos la cabeza y tomamos decisiones, muchas necesarias, otras molestas y otras impopulares, lo que sabemos es que los ingresos deben se superiores a los gastos cada año".

En ese contexto, Roig reiteró que, aunque el futuro es siempre desconocido, la cadena agroalimentaria española es muy fuerte y potente, "y problemas de falta de producto no va a haber, eso lo quiero transmitir a todos los clientes, puede haber hechos puntuales, como paso con el papel higiénico en la pandemia, pero son cuestiones de acaparamiento, no de falta de producto". Roig recordó como el año de la Covid se duplicó de forma puntual el consumo de papel higiénico, pero al final del año se vendió lo mismo que en el ejercicio anterior. "La cadena, nuestros competidores y todos los proveedores, estamos preparados para abastecer lo que haga falta. Pero si acaparamos, habrá que esperar algún día, nada más".

"El mundo se ha parado"

La subida de costes de la energía y de los carburantes en Mercadona se detectó ya en el mes de octubre, según explicó Roig, aunque el problema más grave en este momento es que "el mundo se ha parado, y va a costar mucho arrancarlo". El presidente de la compañía levantó la voz de alarma a finales del año pasado, ante el temor de que sobre el consumo se estaba produciendo la tormenta perfecta, de subida de costes de forma incontrolada que no era fácil trasladar a los precios. Al final, la cadena ha subido los precios un 2% para frenar la reducción del margen, por debajo del 5% en que se elevaron en todo el sector.

Roig admitió que, antes de la guerra, el otro gran problema que hubo en el año 2021 fue la sexta ola de la Covid, que dejó fuera de juego en los momentos de mayor impacto al 5% de los 96.000 trabajadores que tiene ya el grupo, que es el mayor empleador de este país. Mercadona cuenta con más de 180 médicos y sanitarios en su plantilla y un teléfono de atención médica 24/7 para atender a los empleados con síntomas. El grupo creo 661.000 empleos el año pasado y acapara el 3,7% del total en España.