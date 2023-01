Un juez archiva las denuncias por estafa contra las franquicias del Grupo Restalia.

El juzgado de instrucción Número 52 de Madrid ha concluido el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias que se abrió contra 29 sociedades emparentadas con el Grupo Restalia, entre las cuales destacan 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger, a causa de una denuncia presentada de algunos franquiciados por los presuntos delitos de estafa, organización criminal, delitos informáticos y coacción.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado ha concluido que "la denuncia contiene un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales".

En la resolución, firmada ayer lunes, el instructor ha precisado que los argumentos recogidos en la denuncia "no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis". La causa tenía su origen en una denuncia interpuesta por el despacho Rafael Franco Abogados en la que se acusaba al Grupo de causar un supuesto perjuicio de unos 19 millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto

En 10 folios, el juez ha señalado que no ve "elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno" por parte del Grupo Restalia hacia los denunciantes. "Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma", ha zanjado.