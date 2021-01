Un juez mantiene las tarifas de precio cerrado del taxi en contra de Uber

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha tumbado la pretensión de Uber de liberalizar las tarifas del servicio, manteniendo las tarifas de precio cerrado del taxi acordadas por el Ayuntamiento de Madrid. Así consta en una sentencia fechada el 17 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez estima parcialmente la demanda interpuesta por Uber contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de aceptar las tarifas de precio cerrado del taxi.

La resolución anula dos apartados de la Resolución número 16085 de la Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación del Ayuntamiento de Madrid de fecha 20 de diciembre de 2019 por la que se aprueban las instrucciones para la realización de servicios de taxi precontratados a precio cerrado máximo. En concreto, deja sin efecto el apartado relativo a que "no caben esperas ni paradas intermedias (incluida en "condiciones de prestación de los servicios precontratados a precio cerrado"), así como el funcionamiento del módulo luminoso (en su totalidad).

Sin embargo, el juez rechaza la pretensión de la actora de "conducir a la inexistencia de cualquier tipo de régimen sancionador en el caso de viajes realizados a precio cerrado, lo que no es admisible porque a este tipo de contratos les será de aplicación la normativa general, incluida la sancionadora". Agrega que "la resolución impugnada no crea obligaciones ex novo, sino que reproduce obligaciones que ya están recogidas en la legislación estatal y autonómica y en la normativa reglamentaria autonómica y municipal".

"La resolución impugnada no establece ninguna obligación nueva sino que reproduce o concreta las obligaciones que Uber tiene frente a los usuarios de sus servicios de intermediación cuando comercializa los servicios precontratados de transporte mediante taxi", recoge el texto. En contra de lo que sostiene Uber, indica el auto, la resolución impugnada "no establece obligaciones nuevas de información a la persona usuaria de sus servicios sino que el acto impugnado se limita a reproducir contenidos cuya obligación de información por Uber le resulta legalmente exigible".